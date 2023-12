’Regalati un Natale rossoverde’. La Ternana chiama i tifosi

di Augusto Austeri

Era nell’aria ed è arrivata, un po’ come la vittoria di Cosenza. La Ternana Calcio chiama a raccolta i tifosi e propone l’iniziativa "Regalati un Natale rossoverde" che consente di acquistare a prezzo speciale, in modo contestuale, il biglietto per la gara con la Feralpisalò (sabato prossimo ore 14) e quello per la sfida con il Pisa (martedì 26 dicembre, ore 15).

Si tratta di due impegni da non fallire, iniziando dallo scontro diretto con il team lombardo in cui le Fere dovranno cercare il bis dopo il fondamentale successo pieno ottenuto in Calabria, per tentare di ridurre il distacco dalla zona-salvezza che resta tuttora notevole, vedi 5 punti da Sampdoria, Reggiana e Lecco. Un’altra vittoria sarebbe oro colato, anche tenuto conto della successiva terribile doppia trasferta: domenica 17 altro scontro diretto, sul campo del sorprendente Lecco dove hanno alzato bandiera bianca il Parma e il Bari, sabato 23 in casa della capolista emiliana.

Dunque, si attende una notevole risposta da parte della piazza rossoverde, sia in seguito ai tre punti di Cosenza che per i prezzi senza dubbio invitanti, anche per i tifosi più giovani, visto che comprendono due partite. Eccoli: 10 euro per le Curve, 20 per i Distinti A e B, 30 per la Tribuna B centrale, 5 euro in ogni settore per gli Under 15 (da 6 a 14 anni) e 2 euro in ogni settore per gli Under 6 (da 0 a 5 anni). Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo. Per quanto riguarda la rosa, i temi principali di questa settimana riguardano le condizioni del centrocampista Viviani e dell’attaccante Favilli che hanno saltato per problemi fisici la gara di Cosenza. Sabato scorso Breda aveva comunque specificato che la mancata convocazione di Favilli era essenzialmente dovuta a motivi precauzionali. E’ da seguire anche il difensore Capuano che, ugualmente reduce da problemi fisici, al "San Vito-Gigi Marulla" è rimasto in panchina. Per la sfida con la Feralpisalò torna a disposizione il mancino Corrado che ha scontato il turno di squalifica. Oggi doppia seduta al "Liberati", a porte aperte (ore 9.30 e 14.30).