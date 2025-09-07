Rimini-Ternana 1-4, le Fere rinascono con un poker

Terni, 7 settembre 2025 – Le Fere si sbloccano con un poker dopo due sconfitte. La partita, dopo l’alternarsi di notizie in merito alla concessione del “Romeo Neri” da parte del Comune, si gioca in ottemperanza all’immediato provvedimento con cui in mattinata il Tar Emilia Romagna ha accolto la richiesta urgente di sospensiva avanzata sabato dal Rimini FC nei confronti dell’ente. La Ternana colpisce subito con Bianay Balcot, di testa da centro area su cross dalla sinistra di Ndrecka. Ferrante sfiora il 2-0 su cross di Vallocchia. Il Rimini cresce, pareggia con un colpo di testa di Lepri, è pericoloso con le conclusioni di D’Agostini e Fabbri bloccate da D’Alterio, segna con Capac, ma il gol è annullato per fuorigioco. C’è anche una traversa di D’Agostini. Nel finale di frazione riemerge la Ternana, con un gran gol di Ferrante in acrobazia e uno di Dubickas. Nella ripresa Orellana trasforma un rigore concesso per “mani” di Piccoli su cross di Vallocchia. Vitali evita un maggiore passivo sulle conclusioni di Vallocchia, Orellana e su una punizione di Leonardi. Nel finale Dubickas si divora il 5-1.

RIMINI (3-4-1-2): Vitali L.; Moray, Bellodi, Lepri (14’ st Luzaic); Fabbri (29’ st Frati), Piccoli, Asmussen (40’ st Mini), Longobardi, Gemello (29’ st Rubino); D’Agostini, Capac (29’ st Romualdi). A disp.: Pirini, Gagliano, Mengoni, Zammarchi, Di Pollina. All. D’Alesio.

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Loiacono (40’ pt Maestrelli), Martella; Bianay Balcot (30’ st Meccariello), Tripi (22’ st McJannet) Vallocchia, Ndrecka; Romeo (40’ pt Dubickas), Orellana; Ferrante (30’ st Leonardi). In panchina: Vitali, Morlupo, Dubickas, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All. Liverani.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 5’ pt Bianay Balcot, 30’ pt Lepri, 47’ pt Ferrante, 50’ pt Dubickas, 13’ st Orellana (rig.).

Note: Espulso Liverani al 49’ pt.

Ammoniti: Gemello, Luzaic.

Recupero: 2 – 3

Angoli: 4-3.