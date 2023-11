Serie B: la sosta di campionato. Ternana, buon test con il Frosinone. Vantaggio di Distefano, allo "Stirpe» finisce 2-1

TERNI - La Ternana ha perso per 2-1 nell’allenamento congiunto col Frosinone che si è disputato ieri a porte chiuse, al "Benito Stirpe" ed al quale ha presenziato il presidente Nicola Guida. La partita è stata suddivisa in 3 tempi da 30 minuti ciascuno, e vi hanno preso parte tutti gli effettivi a disposizione di Roberto Breda, ad eccezione dei difensori Alessandro Celli e Lorenzo Lucchesi, fermati da problemi fisici accusati nei giorni scorsi, oltreché dell’attaccante Antonio Raimondo e del centrocampista Niklas Pyyhtia ancora alle prese con gli impegni delle Nazionali, rispettivamente l’"Under 20" azzurra e l’"Under 21" della Finlandia. Il tecnico delle fere ha anche aggregato alla prima squadra i giovani della Primavera rossoverde Mattia Manni (2005) e Janzel Principi (2006). La Ternana è partita bene contro i ciociari, passando in vantaggio al 20’ del primo tempo (fonte sito web Ternana Calcio) con un preciso colpo di testa di Distefano su cross dalla sinistra di Corrado. Nel secondo tempo le fere hanno retto il prevedibile forcing del Frosinone che poi è riuscito a ribaltare a proprio favore il risultato nel terzo tempo, grazie alle reti di Kaio Jorge (69’) e di Lusardi (81’). Per i rossoverdi si è trattato di un test importante coi blasonati avversi allenati da Eusebio Di Francesco, in vista del confronto casalingo col Palermo, domenica (ore 16.15) al "Liberati". I siciliani hanno invece concluso la settimana di lavoro disputando, ieri mattina, una partita in famiglia con la squadra Primavera.

Giovani: è una domenica fitta di impegni per le giovanili della Ternana, tranne per la Primavera guidata da Salvatore D’Urso che è ferma per la sosta. L’"Under 17" di Maurizio Caccavale giocherà sul campo della Roma (ore 15) mentre per l’"Under 15" e l’"Under 16" è in programma un doppio impegno, in trasferta, con la Salernitana. La squadra di Marco Di Loreto giocherà alle 10 mentre quella di Marco Savini alle ore 12.15. Turno casalingo per l’"Under 14 Pro" di Daniel Schiavi che ospiterà la Lazio.

Massimo Ciaccolini