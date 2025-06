Ternana 2025/2026: Obiettivi e Nuovo Stadio per il Centenario

La caratura complessiva dei molti calciatori sotto contratto non sembra lasciare dubbi. Ovvero, c’è una valida base per continuare a essere competitivi. Ma i primi segnali relativi all’allestimento della Ternana 2025/2026 dovranno essere inequivocabili. Perseguire il massimo obiettivo nell’anno del centenario è atto dovuto, anche perché sembra avvicinarsi a grandi passi la realizzazione del nuovo "Liberati". All’ordine del giorno del Consiglio Comunale in programma domani c’è infatti l’inserimento del relativo progetto nel programma triennale dei lavori pubblici, passaggio determinante per giungere a breve alla firma della convenzione con la Società rossoverde. Tornando all’attuale rosa, con alcuni calciatori di spicco potrebbe essere di nuovo necessario sedersi al tavolo per comprendere se e come continuare insieme il percorso, ovviamente con il fondamentale parere di Fabio Liverani. In alcuni casi saranno forse da valutare con attenzione anche le cifre. Dunque, il lavoro di colui che sarà il nuovo direttore sportivo si preannuncia notevole, nonostante in scadenza di contratto ci siano soltanto de Boer e Mattheus.

Sarebbe tra l’altro un primo importante segnale esercitare il riscatto relativo a Cianci e instaurare con il Catania anche una concreta trattativa per far restare in rossoverde Cicerelli. I due calciatori, aspetto tutt’altro che secondario, sembrano gradire sul serio l’ipotesi di restare a Terni.

EVENTO. Due giorni di divertimento a Marmore per gli appassionati delle Fere e tanti ex calciatori, anche per festeggiare i 100 anni della Ternana. Venerdì 27 giugno cena all’Azienda Agricola Chiarucci, con (tra gli altri) Liguori, Masiello, Traini, Biagini, Di Vincenzo, Scarpa, Picchiante, Forte e Borrello. Sarà allestita una mostra e saranno proiettati video in collaborazione con AM Terni Tv. Il giorno successivo, sabato 28, al campo sportivo di Marmore (ore 17.30), merenda conviviale e sfida tra ex Fere come Fabris, Brevi, Cejas, Dianda, Cibocchi, Bini (allenatori Di Loreto e Favilla). Ci sarà anche Schenardi, assessore comunale allo sport. L’eventuale ricavato sarà a favore dell’associazione "La Terra di Piero" per costruire di un pozzo d’acqua in Kenya. Per prenotazioni, contattare Christian Armadori o Marco Barcarotti.