Ternana, a Gubbio per confermare la crescita: "Ma ora dobbiamo essere più cattivi"

A Gubbio per confermare la crescita e con l’obbligo di migliorare la concretezza sotto rete. La sfida del "Barbetti", contro un’avversaria che è reduce dalla grande vittoria di Carpi, sembra essere per le fere il miglior banco di prova dopo aver tenuto testa alla capolista Arezzo.

La Ternana, dopo le due sconfitte d’inizio campionato, essenzialmente dovute alle note e gravi problematiche di quel periodo, non appena completata la rosa ha ingranato marce da squadra di alta classifica, segnando il passo solo a Ravenna. Dopo quella partita Fabio Liverani ha progressivamente recuperato tutti gli effettivi e sta avendo importanti conferme anche da coloro che sono stati finora meno utilizzati. Questo non significa che domani vedremo grandi sorprese nell’undici iniziale. Ma è certo che adesso il tecnico può contare su una valida quantità di opzioni in ogni reparto, anche per quanto riguarda i cambi.

Come in ogni derby, potrebbe essere fondamentale la capacità di saper portare a proprio favore gli episodi e comunque di sfruttare al meglio le occasioni da rete. In tal senso, Liverani è consapevole che la squadra deve capitalizzare meglio il buon numero di occasioni create: "Non basta essere bellini – ha ribadito anche dopo la sfida di Coppa Italia con il Campobasso – e dobbiamo essere più cattivi". Oggi il tecnico sarà in conferenza stampa alle 12.30, dopo la rifinitura che si svolgerà ovviamente a porte chiuse.

La Ternana Calcio annuncia il nuovo back sponsor ufficiale. E’ "Tip Power & Gas", azienda locale del settore energia, operante a livello nazionale, con cui le scorse stagioni era gia stata avviata una partnership e con cui "la passione, la sostenibilità e la voglia di innovare sono valori condivisi, nell’importanza di costruire un futuro energico e positivo, dentro e fuori dal campo". "Insieme alla Ternana – afferma Francesco Emanuele Tonel, direttore generale dello sponsor – scendiamo in campo con la stessa grinta, determinazione e spirito di squadra che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. E’ un legame profondo con il territorio e con una squadra che incarna l’identità e lo spirito della nostra comunità".

Il week end del settore giovanile si apre oggi con la formazione Primavera allenata da Marco Di Loreto che ospita il Cosenza. Domani scendono in campo l’Under 17 di Lito Fazio (2a in classifica a -3 dalla capolista Benevento) e l’Under 15 di Marco Ciarimboli, entrambe contro il Latina. Turno di riposo per l’Under 16 di Maurizio Caccavale e l’Under 14 di Francesco Ratini.