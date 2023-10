Ternana, a Modena non puoi sbagliare. Lucarelli: "Ho fiducia, ma serve cattiveria"

di Augusto Austeri

Ci vuole una grande prova. I tifosi rossoverdi rispondono ancora una volta nel modo migliore (al "Braglia saranno oltre 500) e stavolta dovrà assolutamente farlo anche la squadra. Il campionato è ancora lungo e anche altri team di bassa classifica non sembrano fulmini di guerra (ieri sconfitte per Sampdoria e Feralpisalò, pareggio interno per lo Spezia), ma sarebbe molto rischioso ampliare ulteriormente le distanze dalla zona-salvezza. E’ una Ternana incostante per poter ipotizzare che tipo di partita sarà in grado di fare contro il Modena, squadra ambiziosa e reduce dalla vittoria di martedì a Brescia.

Cristiano Lucarelli rispedisce al mittente ogni pessimismo: "I ragazzi e il sottoscritto sono sereni – ha detto venerdì prima della partenza anticipata per l’Emilia – perchè le prestazioni sono state tutte ad alto livello tranne quella con il Brescia. Noi sapevamo bene dall’inizio quale sarebbe dovuto essere il nostro percorso. Lo scorso anno avevo una rosa tecnicamente più valida, ma non ha mai giocato come questa. Ho fiducia, ma serve maggiore cattiveria". Nei 24 convocati non ci sono gli squalificati Capuano e Labojko (al posto del primo vedremo Sorensen, per l’altro è ballottaggio tra Pyyhtia e Viviani (torna disponibile, con l’incognita-minutaggio). Se Falletti giocherà da seconda punta sarà sacrificato uno tra Favilli e Raimondo (a centrocampo spazio per Favasuli). Con Diakité in mediana, in difesa vedremmo Mantovani. Nel Modena è out il centrocampista Gargiulo, lungodegente. Possibili ballottaggi, tenuto conto che il team di Paolo Bianco è alla terza partita in otto giorni: "La Ternana non ha una bella classifica – spiega il tecnico gialloblu – ma ha elementi di qualità soprattutto in avanti e Lucarelli ha buona esperienza in categoria. Vorremmo regalare ai tifosi la vittoria in casa che manca da un pò". Su Palumbo: "Ha tanta personalità e mi piace allenare questo tipo di calciatori. Ma spesso tende a fare più di quanto gli si chiede. Se in questa partita avremo un rigore lo calcerà lui".

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Alberto Braglia" ore 16.15.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Battistella, Gerli, Palumbo; Tremolada; Manconi, Strizzolo. All: Bianco.

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Celli; Casasola, Luperini, Pyyhtia, Favasuli, Corrado; Falletti; Raimondo. All.: Lucarelli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.