Ternana, a Pereiro la numero 10. Primo allenamento per il fantasista. Subito in campo contro il Cittadella

Gaston Rodrigo Pereiro ha svolto il primo allenamento con le Fere ed è pronto a scendere in campo contro il Cittadella (domani al "Liberati" ore 14). Resta da vedere se il suo impiego sarà dal primo minuto o a gara iniziata. Il fantasista uruguaiano, classe ‘95, arriva ufficialmente dal Cagliari con la formula del prestito fino al termine della stagione. Ha scelto la maglia numero 10. Dal Nacional Montevideo (70 presenze, 15 reti, 10 assist) è passato al PSV Eindhoven (154 gare, 49 gol, 21 assist) con cui ha vinto due volte il campionato, poi al Cagliari (71 gare, 9 reti, 4 assist). Si confida che Pereiro possa inserirsi in modo rapido nei meccanismi tattici di Roberto Breda per rivelarsi da subito un valore aggiunto come è nelle sue corde. La classifica e il calendario, infatti, impongono alla Ternana di ritrovare l’espressione migliore, considerando che dopo la sfida con il Cittadella dovrà vedersela con altre due big, vedi trasferta a Venezia e gara interna con il Como. Per la sfida di domani si prospetta il rientro nei convocati di Mantovani e Favilli che in settimana sono tornati a svolgere tutto il lavoro in gruppo. Daranno quasi certamente forfait tutti coloro che ieri mattina al "Taddei" hanno continuato ad allenarsi a parte, ovvero Capuano, N’Guessan, Marginean e Viviani. Oggi Breda sarà in conferenza stampa alle 12.15, dopo la rifinitura a porte chiuse che è in programma alle 10.30. Intanto, anche in base a quanto dichiarato da Stefano Capozucca la scorsa settimana, il mercato rossoverde dovrebbe essere alle battute finali. Resta in auge la trattativa con il Bologna per il prestito del difensore di fascia Tommaso Corazza (04) e forse per il centrocampista Kacper Urbanski (04). Su Salim Diakité (2000) resta il pressing di Palermo e Cremonese, ma la Ternana sembra intenzionata a trattenere il difensore fino al termine della stagione.

Settore giovanile. Il team Primavera domani (ore 11) affronta il Benevento al "Gubbiotti" di Narni. Domenica scenderanno in campo l’Under 17 e l’Under 14, rispettivamente a Bari (ore 11) e in casa al "Sabotino" contro l’Ascoli (ore 15). Per Under 15 e Under 16 un turno di riposo.