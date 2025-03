Ternana, a Rimini c’è il divieto di fermata: "Siamo in corsa, raddoppiamo le energie"

di Augusto Austeri

TERNI

Proibito fermarsi. I rossoverdi sono obbligati a scardinare la resistenza del Rimini che nelle ultime 10 partite tra campionato e Coppa ha collezionato 8 "clean sheet" e una sola sconfitta. Il team romagnolo, come la Ternana, sta disputando una stagione nel segno della continuità del progetto tecnico: "E’ una squadra difficile da affrontare – spiega Ignazio Abate – che ha la terza miglior difesa del campionato ed è finalista in Coppa Italia. Giocheremo sul sintetico. Non sarà semplice, ma dipenderà da noi. Voglio vedere i miei calciatori con gli occhi giusti per continuare a sognare, con il giusto entusiasmo, senza sentirsi belli. Ultimamente siamo sempre andati sotto e non deve accadere. Servirà una grande fase difensiva per attaccare meglio". Il tecnico può contare su ampie scelte: "E’ stata un’ottima settimana, con tanta concorrenza. Mi hanno messo in difficoltà. Chiunque scenderà in campo farà una grande partita. Soprattutto, chi subentrerà dovrà farne una grandissima. E’ importante dividere le energie in queste tre gare (martedì 11 Ternana-Sestri Levante, lunedì 17 Spal-Ternana, n.d.r.). Ogni calciatore può divenire determinante. Non vince la squadra più forte, ma il gruppo più forte. Non siamo secondi per i gol di Cicerelli e Cianci, ma per il contributo di tutti. Alcuni impattano meglio da subentrati. Va sempre tutelato il gruppo con i suoi tanti esempi positivi. Per un allenatore sono le risposte più belle". Nella lotta al vertice possono avere grande peso specifico le sfide con team di media e bassa classifica: "Non possiamo toglierci energie pensando agli altri. Ogni gara presenta grandi insidie. Al "Liberati" contro il Rimini è stato molto difficile. Se dovessimo vincere questa partita avremmo un punto in più rispetto all’andata. Dovremo raddoppiare le energie – conclude Abate – anche contro chi lotta per salvarsi". Corradini e de Boer rientrano dalla squalifica e potrebbero essere entrambi nell’undici. Possibile ballottaggio Donati-Vallocchia. Restano indisponibili Damiani e Romeo. Nel Rimini, oltre ai lungodegenti Falbo, Brisku, Cernigoi, Jallow e Accursi, è out per infortunio il portiere titolare Colombi.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Romeo Neri" ore 15.00.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, De Vitis, Gorelli; Longobardi, Conti, Malagrida, Fiorini, Piccoli; Parigi, Ubaldi. All.: Buscè.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, de Boer; Donati, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

Arbitro: Zago di Conegliano Veneto.