Ternana, al "Liberati» per risalire. Favilli è in dubbio, Travaglini out. Breda studia le mosse anti-Palermo

Favilli in dubbio, Travaglini out. Alla vigilia della sfida con il Palermo (domani al "Liberati" ore 16.15, biglietti a 5 euro per tutti i settori) l’attaccante ex Genoa risente ancora dei problemi muscolari che giovedì lo hanno obbligato a fermarsi durante il test con la primavera. Se non dovesse far parte dell’undici, al fianco di Raimondo potrebbe esserci Dionisi, oppure Di Stefano che si sta mettendo in grande evidenza negli allenamenti. Il difensore Travaglini risente di una lesione ai flessori della coscia destra. Oggi Roberto Breda sarà in conferenza stampa alle 12.15. Gran parte del lavoro effettuato durante la sosta si è svolto a porte chiuse (incluso il test a Frosinone, lo sarà anche l’odierna rifinitura in programma alle 10.30) e dunque non è chiaro, ad esempio, se il tecnico intenda variare l’assetto della difesa optando per una linea a quattro. Dall’esterno i dubbi riguardano anche il centrocampo, in particolare le chance di Viviani e De Boer. Sembrano esserci maggiori certezze per la conferma di Falletti nel ruolo di trequartista puro.

Qui Palermo. Sono out il difensore Ceccaroni, il centrocampista Vasic e l’esterno d’attacco Di Francesco. Sono da valutare le condizioni dell’attaccante Insigne. "Dovremo fare una partita da squadra – ha spiegato il tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa – con applicazione e grande voglia di risultato come abbiamo già dimostrato di saper fare. La Ternana con Lucarelli ha perso spesso partite in cui ha fatto buone prestazioni e con Breda ha sfiorato la vittoria contro lo Spezia. Ha giocatori importanti come Favilli, Raimondo e Falletti. E’ la partita giusta per dimostrare quello che vogliamo essere. In settimana ci siamo parlati. Sento la fiducia della Società e dei calciatori".

Settore giovanile. E’ derby per la formazione primavera di Salvatore D’Urso nella 9a giornata di campionato. La sfida con il Perugia capolista è in programma oggi alle 14.30 al "Moreno Gubbiotti" di Narni (ingresso libero).

Domani scendono in campo gli altri team. L’Under 15 allenata da Marco Di Loreto affronterà l’Empoli al "Sabotino" (ore 11), l’Under 14 Pro di Daniel Schiavi sarà impegnata sul campo dell’Ancona (ore 15). Turno di riposo per Under 16 e Under 17.