Ternana, ancora in dubbio la gara col Rimini. Attesa per i nuovi proprietari della società

Mentre il passaggio di proprietà sembra essere ai dettagli, la squadra di Fabio Liverani si prepara alla sfida di Rimini. La partita, in programma domani alle 20.30 al "Romeo Neri", è tuttora in dubbio. Sembra che la società romagnola abbia saldato quanto dovuto al Comune per la disponibilità dello stadio, ma il Gos non avrebbe ancora dato il via libera essendoci ancora delle inadempienze da regolarizzare. Dunque, la decisione definitiva in merito allo svolgimento della gara dovrebbe esserci questa mattina.

Intanto, la piazza rossoverde attende di conoscere ufficialmente quelli che a breve dovrebbero divenire i nuovi proprietari della Ternana Calcio, ovvero l’imprenditore-gruppo con sede a Roma, operante da decenni nel settore delle cliniche con strutture situate nel centro-sud Italia. La squadra, rinnovata dal mercato, potrebbe trarre immediate energie anche a livello mentale dalle rassicurazioni ricevute dal sindaco Stefano Bandecchi nell’incontro avvenuto giovedì al "Liberati".

Se domani sera si dovesse giocare, l’undici iniziale rossoverde presenterà alcune varianti rispetto a quello che ha sfidato l’Ascoli. In particolare, si presume che nel reparto difensivo come braccetto mancino rivedremo Martella che domenica scorsa era rimasto in panchina (era ancora possibile il suo trasferimento). A destra di Loiacono potrebbe essere confermato Donati. Se quest’ultimo dovesse avanzare in mediana, in difesa ci sarebbe una chance per il giovane Balcot. In mediana (ipotesi "a quattro"), possibile conferma per Vallocchia e McJannet, con Romeo a destra (potrebbe anche essere confermato sulla trequarti) e Ndrecka sull’altra corsia. In attacco è prevedibile l’esordio di Dubickas. Gli indisponibili sono l’infortunato Capuano e lo squalificato Garetto.

Oggi Liverani sarà in conferenza alle 12.30, dopo la rifinitura. E’ ufficiale la risoluzione contrattuale per l’attaccante Ottavio Garau (2002) e per l’esterno offensivo Gabriele Capanni (2000) approdato alla Recanatese. Il Rimini ha visto partire tutti i calciatori migliori e la rosa, assottigliata, è formata da molti giovani. Per il tecnico Piero Braglia c’è stata la risoluzione consensuale ad appena un mese dal suo arrivo. In panchina c’è ora Filippo D’Alesio che ha fatto parte dello staff come match analyst nelle ultime due stagioni.

Ieri nella città romagnola è stata presentata la proprietà del club guidata da Giusy Anna Scarcella della Building Company (con il possibile supporto della Sur City Group, compagnia con sede a Dubai). La conferenza si è svolta in insolita "modalità segreta" (ai giornalisti invitati è stato chiesto di non divulgare luogo e orario) per evitare contestazioni da parte dei tifosi.