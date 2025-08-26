Ternana, arriva Ndrecka dall’Entella. Capuano in dubbio per la sfida con l’Ascoli

C’è Ndrecka, parte Tito. Capuano è in dubbio per la sfida con l’Ascoli. L’ultima settimana di mercato inizia con due movimenti correlati. Ovvero, il trasferimento a titolo definitivo di Fabio Tito all’Arezzo per il quale si è ai dettagli e l’arrivo dalla Virtus Entella di Angelo Ndrecka (2001) che ieri era a Terni per la firma. Con il club ligure il diesse Carlo Mammarella sta trattando anche la punta centrale Davide Castelli (99) che interessa anche alla Salernitana. Con il Benevento si continua a parlare del ritorno in maglia rossoverde del difensore Biagio Meccariello, ma anche del duttile pari ruolo Angelo Viscardi. Nel reparto resta possibile la partenza di Alessio Maestrelli con destinazione Cosenza. In questo ultimo segmento di mercato la situazione si evolverà comunque in ora in ora, anche considerando ulteriori possibili partenze (chiusura contrattazioni lunedì prossimo ore 20). La seduta di ripresa dei rossoverdi si è svolta nel pomeriggio a porte aperte. Non vi ha preso parte Marco Capuano che a Livorno è uscito a metà ripresa per un problema muscolare. Contro l’Ascoli, domenica prossima al "Liberati" ore 21, vedremo probabilmente una Ternana con alcune novità rispetto a Livorno. Liverani potrebbe lanciare dall’inizio Kerrigan e Tripi che venerdì scorso sono entrati durante la ripresa, con chance per lo stesso Ndrecka che comunque ieri ha soltanto assistito all’allenamento dei nuovi compagni. I biglietti per la sfida con il team marchigiano continuano a essere in vendita esclusivamente ai botteghini dello stadio (orari e modalità indicati sui canali ufficiali della Ternana Calcio). Stefano Bandecchi, a margine di un impegno in Prefettura, ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate da Fabio Liverani dopo la gara di Livorno. "Liverani – ha riferito ai cronisti il sindaco di Terni e presidente della Provincia – l’ho sentito esprimersi malamente. Ha detto che vorrebbe informazioni dai presidenti o da chi sta dietro. La prossima volta che dovesse dire una str...ata di questo tipo aggiungesse anche chi sta dietro. Credo si sia sbagliato". Inoltre, Bandecchi sottolinea: "Ho lasciato la Ternana con tanti soldi in cassa e tanti calciatori bravi. E’ la prima volta che sento dire che una squadra di calcio viene svalorizzata se i calciatori costano soldi e valgono soldi. Una parte dei miei calciatori ha reso alla Ternana 8 milioni e mezzo, ho vinto un campionato di C e ho lottato bene in Serie B". Un accenno alle Fere e alla Ternana Women (di cui è presidente): "La partita di Livorno? Per vincere si deve tirare in porta. La femminile? Saremo forti – conclude Bandecchi – e prima di 6 anni vinciamo il titolo noi"