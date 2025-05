Ternana, ballottaggi per l’esordio playoff. Arriva l’advisor per il nuovo "Liberati"

Vari ballottaggi per l’esordio nei playoff. Intanto, arriva l’advisor per il nuovo "Liberati". Fabio Liverani, che oggi sarà in conferenza alle 9.15 prima della rifinitura, sta definendo l’undici per la sfida con la Giana Erminio (domani a Gorgonzola, ore 18.15, andata 2° turno fase nazionale). Dall’inizio del ritiro di Roma soltanto la seduta di martedì scorso si è svolta a porte aperte. Dunque, non è semplice azzardare l’undici. Gli indisponibili restano Ciammaglichella e Donnarumma, oltre a Loiacono e Romeo. In difesa si giocano una maglia i centrali Fazzi e Maestrelli, per la corsia destra Casasola e Donati, a sinistra Martella e Tito. In mediana si candida il trio de Boer-Damiani-Corradini, senza trascurare Aloi e Vallocchia. Niente dubbi in attacco, ipotizzando che Curcio abbia del tutto superato i problemi muscolari. ARBITRO. Dario Di Francesco di Ostia Lido (4° anno in Can Pro) è all’esordio con le Fere e con la Giana Erminio. Gli assistenti sono Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Luca Chiavaroli di Pescara, il IV ufficiale Valerio Vogliacco di Bari. VAR Giacomo Camplone di Pescara, AVAR Lorenzo Maccarini di Arezzo. I biglietti settore ospiti del "Città di Gorgonzola" sono disponibili fino alle ore 19 odierne su Viva Ticket (costo intero 12 euro, 9 euro ridotto donne, over 65 e under 14, 3 euro under 4).

Solidarietà. Serie C Now e CharityStars insieme per "Play for Charity", in favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Il pallone del primo gol di ciascuna gara dei playoff sarà autografato dai marcatori del match, per andare all’asta sulla piattaforma di CharityStars come le maglie ufficiali con autografi delle squadre ancora in gara nei playoff.

Nuovo "liberati". L’advisor è PwC Italia. Offrirà alla Ternana Calcio assistenza strategica e operativa nella realizzazione, strutturazione finanziaria e gestione del nuovo stadio (percorso già tracciato da "Stadium S.p.A."). PwC Italia ha attivato contatti con investitori istituzionali e soggetti finanziatori di primaria importanza come l’Istituto Credito Sportivo e Culturale. "L’accordo con PwC – dichiarano i presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro – rappresenta un passo determinante per la realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile, al servizio della Ternana, della tifoseria e della città. Il coinvolgimento di un partner di eccellenza consolida la credibilità del progetto e consente di affrontare con la massima solidità le prossime fasi operative".

Primavera 2. Oggi alle 11 la squadra di Stefano Morrone sfida in trasferta la Virtus Entella (diretta video in streaming) nella gara unica dei quarti di finale.