Ternana, big-match da non perdere. Breda: "Gara ostica ma c’è entusiasmo"

I rossoverdi provano ad allungare, prima di una doppia terribile trasferta (Lecco e Parma). L’exploit di Cosenza ha aumentato l’autostima, ma quella odierna è la classica partita che, se sottovalutata, può divenire in salita: "Sappiamo delle difficoltà – spiega Breda – perchè la Feralpisalò non è un’avversaria allo sbando. Ha punti deboli, ma anche buoni giocatori. Dobbiamo immedesimarci nella loro situazione, non dimenticare dove siamo e che non abbiamo ancora fatto nulla. Con la vittoria faremmo un bel passo in avanti, ma dovremo meritarcela, con aggressività e intelligenza al tempo stesso. Anche sabato scorso abbiamo visto che in ogni gara ce ne sono tante". Massima fiducia a Iannarilli: "Senza di lui il primo tempo di Cosenza non sarebbe finito 0-0. Dà affidamento.

Sono contento anche degli altri due portieri e c’è una logica gerarchia. Tutti i calciatori devono fare di più. Le respinte del portiere possono esserci, ma le subiamo in modo passivo e ci stiamo lavorando".

Le opzioni per la corsia mancina: "Abbiamo tre calciatori con caratteristiche diverse a livello tattico e fisico (Corrado, Celli e Favasuli, n.d.r.). Dunque, con loro posso contare su valide alternative. Ma anche per la corsia destra non posso lamentarmi". Le prospettive: "Ci sono importanti margini di miglioramento in ogni fase. I ragazzi hanno grande entusiasmo e avremo bisogno anche di calciatori finora meno utilizzati. Non valuto la carta d’identità – conclude il tecnico – ma quello che esprime il campo".

Nei 23 convocati non ci sono Viviani, Favilli e Travaglini che risentono di problemi fisici. Torna Corrado che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe essere nell’undici, come Capuano che a Cosenza è rimasto in panchina in quanto reduce da fastidi muscolari. In mediana De Boer sembra ancora favorito su Pyyhtia. In attacco, probabile conferma per Distefano al fianco di Raimondo. Molte assenze nella Feralpisalò e varie scelte obbligate per il tecnico Zaffaroni. In difesa sono out gli infortunati Camporese, Bacchetti, Ferrarini e Pilati, in mediana gli squalificati Letizia e Fiordilino, l’infortunato Carraro. Resta out il lungodegente Voltan.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Libero Liberati" ore 14.00.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, De Boer, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo. All.: Breda.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Parigini, Zennaro, Kourfalidis, Di Molfetta, Felici; La Mantia, Butic.

All.: Zaffaroni.

Arbitro: Santoro di Messina.