Ternana, Breda costretto a cambiare la difesa

Si prospettano due assenze di spicco in difesa. Ma è appurata l’affidabilità dei possibili sostituti. Nella partita di Lecco (domenica ore 16.15) Roberto Breda sarà obbligato a modificare in modo sensibile il reparto arretrato, qualora all’assenza di Diakité per squalifica dovesse aggiungersi quella di Capuano che è alle prese con l’infortunio muscolare al polpaccio che sabato scorso lo ha obbligato a lasciare il campo anzitempo. Le condizioni dell’esperto centrale saranno valutate oggi alla ripresa degli allenamenti in programma alle 14 all’antistadio (a porte aperte). Nell’undici che scenderà in campo al "Rigamonti-Ceppi" potrebbero dunque esserci sia Mantovani che Sorensen, pedine con caratteristiche piuttosto diverse da quelle di Diakité e Capuano, ma titolari inamovibili la scorsa stagione. Non crediamo che Breda varierà il modulo 3-4-1-2 che si sta rivelando proficuo. Sembrano ancora destinati al forfait Viviani e Favilli che, seppure in progresso, si presume continueranno anche nei prossimi giorni a lavorare nell’ottica di una condizione ottimale, o che possa almeno ridurre al minimo il rischio di ricadute. PREVENDITA. I biglietti settore ospiti per Lecco-Ternana sono disponibili online su www.etes.it. Costo intero (inclusi diritti) 18 euro, 15 euro ridotto donne, over 65 e under 18, ingresso gratuito under 6 (accompagnati da un adulto, senza posto assegnato). La prevendita si concluderà alle 19 di sabato.

Settore giovanile. Terzo risultato utile consecutivo per la Primavera 2 che al "Gubbiotti" di Narni ha battuto l’Ascoli 1-0 (gol di Loconte) e raggiunge il 6° posto in classifica. Vittoria con lo stesso punteggio per l’Under 17 sul campo del Lecce (gol di Xhani). Sconfitta interna 4-0 per l’Under 16 nella gara di recupero con la capolista Empoli. L’Under 14 Pro ha perso a Pescara con lo stesso risultato. Turno di riposo per l’Under 15.

"Arnold e gli Scaldapanchina". Domani alle 11.30 nella sede della Ternana sarà presentato il 2° volume del libro per la "fascia kids", scritto da Philip Osbourne e illustrato da Roberta Procacci creatrice grafica del personaggio Arnold. L’iniziativa vede la collaborazione tra la società rossoverde, Almond EntertainmentSport e l’Ufficio scolastico Provinciale di Terni.