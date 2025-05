Ternana Calcio: il nuovo stadio procede nonostante la sentenza del Tar

di Augusto AusteriTERNIL’iter per il nuovo stadio va avanti. Lo precisa la Ternana Calcio con una nota ufficiale dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato dalla società rossoverde nel 2022 (in merito alla realizzazione dell’annessa clinica) con cui si chiedeva di annullare la delibera regionale che disponeva la proroga fino al termine massimo del 30 giugno 2024 della validità degli accreditamenti (posti letto) già concessi in favore delle strutture sanitarie private.

Come noto, la Ternana Calcio che ha raggiunto di recente un fondamentale accordo con la Ternana Women (proprietaria del terreno dove dovrebbe sorgere la struttura sanitaria e il cui presidente è Stefano Bandecchi), attende la convocazione da parte del Comune di Terni per firmare la convenzione relativa allo stadio (elemento fondamentale in sede di iscrizione al prossimo campionato). La Ternana Calcio, dunque, in merito alla sentenza del Tar "evidenzia che la decisione non ha inciso e non inciderà in alcun modo sull’iter per la realizzazione del nuovo stadio, che proseguirà secondo i termini e le modalità previste" e "che non si procederà al ricorso al Consiglio di Stato".

C’è anche una presa di posizione dei capigruppo di minoranza in Regione, Tagliaferri, Simonetti, Betti, Ricci, Proietti e Filipponi, in cui si sottolinea tra l’altro "un ennesimo concetto chiave", ovvero che "Per costruire la sua clinica privata, Bandecchi necessita dei permessi del Comune di Terni, da lui stesso guidato. Un macroscopico conflitto di interessi al quale si somma, la mancanza di volontà di assumersi il rischio d’impresa".

Dal campo. Dopo l’allenamento svolto ieri mattina al "Liberati", Fabio Liverani ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Le sedute riprenderanno martedì a Roma (ritrovo lunedì sera) con un "doppio" a porte chiuse presso il Mancini Park Hotel, sito dove la Ternana sarà in ritiro fino a sabato prossimo. Per questo fondamentale segmento della preparazione ai playoff (le Fere esordiranno domenica 18 maggio in trasferta nella gara d’andata dei quarti di finale) il tecnico ha convocato tutti gli effettivi, inclusi gli infortunati e i fuori lista, aggiungendo i cinque ragazzi della formazione primavera che sono già nell’orbita della prima squadra. L’elenco dei 32: portieri Novelli, Passador, Vanucchi e Vitali; difensori Bellavigna, Bonugli, Capuano, Casasola, Donati, Fazzi, Loiacono, Maestrelli, Martella, Tito e Valenti; centrocampisti Aloi, Ciammaglichella, Corradini, Damiani, De Boer, Mattheus, Montenegro, Romeo, Vallocchia e Viviani; attaccanti Brignola, Cianci, Cicerelli, Curcio, Donnarumma, Ferrante e Millico.