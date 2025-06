Ternana Calcio: Iscrizione Anticipata alla Serie C e Nuovo Stadio in Arrivo

Arrivano le prime fondamentali certezze per ripartire. La Ternana Calcio comunica in modo ufficiale di aver presentato nella giornata di ieri la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, "trasmessa in anticipo rispetto alla scadenza prevista, fissata per il giorno 11 giugno, in conseguenza della finale dei play-off". Ieri mattina erano arrivate rassicurazioni anche da parte di Stefano Bandecchi. "Venerdì sono state pagate tutte le cose che dovevano essere pagate – ha dichiarato a Telegalileo e UmbriaOn il sindaco di Terni e presidente della Provincia – con i bonifici di tutti gli stipendi e tutti i contributi. Ho visto proprio i bonifici tutti partiti e dunque, per quanto mi risulta, c’è l’iscrizione alla Serie C". Sembra dunque essere una fase di costante contatto tra l’Amministrazione comunale e la Proprietà Ternana Calcio, ovviamente anche dovuta all’iter per la realizzazione del nuovo stadio. "Il Rup sta lavorando – spiega Bandecchi – e credo che in una trentina di giorni si arriverà alle firme. La Ternana ha adempiuto a tutto quello che doveva fare. Abbiamo dato un contratto, diciamo "piccolo ponte" (vedi convenzione per l’attuale "Liberati", n.d.r.) utile per l’iscrizione". Le lodi alle Fere: "Ne sono orgoglioso. Hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto un ottimo campionato, onorando la nostra maglia e i nostri colori. Il prossimo anno – conclude il Sindaco – questa squadra è autorizzata a lottare per vincere direttamente". Sul fronte della programmazione, oggi dovrebbe svolgersi l’incontro tra il presidente Stefano D’Alessandro e il tecnico Fabio Liverani che ha ancora due anni di contratto.

TIFOSI. Si scioglie il gruppo "Quelli della Est". "Decisione difficile – spiegano in un emozionante comunicato – dopo otto anni intensi, gioie e delusioni, vissuti con passione, coerenza e dedizione ai nostri colori, onorando ogni giorno la Curva Est con rispetto". Le motivazioni: "L’assenza di un ricambio generazionale, la difficoltà di portare avanti la nostra presenza in trasferta, un settore dove ormai mancano rispetto, convivenza e collaborazione. Ci manca quella curva capace di remare tutta nella stessa direzione, dove esisteva solo la Ternana". Inoltre: "Siamo stati in prima linea nella solidarietà, dal piccolo Leo alla Spesa Solidale durante il Covid, progetto che continuerà anche grazie all’impegno dei volontari". I ringraziamenti: "a coloro che ci hanno creduto, sostenuto e accompagnato, alle tifoserie gemellate, legami di fratellanza che non finiranno mai, ai ragazzi del centro sociale Cimarelli".