Ternana Calcio: Secondo posto sicuro e focus sui playoff, stadio in progress

TERNI – Un secondo posto divenuto molto importante. La squadra sembra poter ritrovare serenità e convinzione nella lunga attesa per i playoff. Intanto, Stefano D’Alessandro conferma che l’iter per il nuovo stadio va avanti. I rossoverdi hanno più di tre settimane per recuperare energie e prepararsi alla gara d’andata dei quarti di finale, domenica 18 maggio in trasferta. La stagione regolare si concluderà domenica a Chiavari (ore 16.30). Tito, Fazzi e Maestrelli, diffidati, saranno squalificati per le ammonizioni rimediate mercoledì. La sfida con la Virtus Entella diviene un test molto affidabile, da affrontare con orgoglio e per confermare i segnali di ripresa evidenziati contro la Pianese.

"La squadra è in crescita – afferma Liverani – e nel secondo tempo siamo usciti fuori bene, a livello tecnico e fisico. Ci siamo tolti questo peso che era nella mente dei ragazzi. Dopo il gol è come se la squadra si fosse liberata. Ora si può lavorare sui playoff, ritrovare entusiasmo, allenarci bene e fare una vita sana. Possiamo dare fastidio a tutti".

"Era importante mettere al sicuro il secondo posto – spiega il presidente Stefano D’Alessandro – per affrontare gli spareggi con maggiore tranquillità. Ringrazio i ragazzi che ce l’hanno messa tutta. Per lo stadio non c’è nessun blocco. Siamo in attesa per la convenzione e a breve faremo una conferenza stampa. Ho letto e sentito cose assurde. Stiamo tutti più sereni e facciamo stare tranquilli i tifosi. Con la trasformazione da Spa a Srl, già prevista quando abbiamo acquisito la proprietà, avremo procedure più snelle. Roma, Atalanta, Fiorentina, ad esempio, sono Srl".

La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina. Restano ai box Donnarumma e Romeo (piscina e terapie per entrambi). Affaticamento muscolare per Damiani (terapie). Controllo di routine a Villa Stuart per Loiacono. Oggi seduta a porte chiuse (ore 15).

