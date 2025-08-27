Ternana, Capuano out per due-tre gare. Leonardi e Kaczmarski sempre più vicini

Le Fere dovranno rinunciare a Capuano per due-tre partite. Anche Viviani è out. Per quanto riguarda il mercato, in queste ore il focus è sul reparto offensivo, vedi il quasi certo arrivo di Leonardi e la possibile partenza di Donnarumma. Si starebbe per concretizzare anche l’arrivo del centrocampista Kaczmarski.

La diagnosi relativa a Marco Capuano, che a Livorno ha dovuto abbandonare il campo durante la ripresa, indica "una lesione di basso grado al muscolo semi-membranoso della coscia destra". Il capitano ha iniziato a sottoporsi a terapie e a svolgere un lavoro personalizzato. Se ne deduce che oltre alla gara con l’Ascoli (domenica prossima al "Liberati", ore 21) salterà quella di Rimini, forse anche quella con il Carpi.

Federico Viviani si è sottoposto a Villa Stuart in Roma "a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per correzione di esiti di precedente lesione del menisco esterno con associato trattamento della condropatia femoro-rotulea", operazione eseguita con successo dal prof. Pier Paolo Mariani.

Per la sostituzione di Capuano, come perno della difesa a tre, c’è Giuseppe Loiacono. L’assenza del capitano potrebbe non essere l’unica novità nell’undici. A breve ci saranno infatti nuovi arrivi e partenze. Fabio Liverani potrebbe anche proporre alcune alternative dettate da motivi tecnico-tattici.

Il diesse Carlo Mammarella (fonte ternananews) è a un passo dall’acquisizione a titolo definitivo di Iwo Kaczmarski dell’Empoli. Classe 2004, è nel giro delle nazionali giovanili della Polonia, può agire da trequartista e da centrocampista centrale. Il diesse è anche molto vicino a chiudere per il duttile attaccante Simone Leonardi (05), appena passato dalla Sampdoria al Catania che lo cederebbe in prestito.

Intanto, è ufficiale l’arrivo a titolo definitivo dalla Virtus Entella dell’esterno mancino Angelo Ndrecka (classe 2001, contratto fino al 30 giugno 2027) e la cessione con la medesima formula all’Arezzo del pari ruolo Fabio Tito. Il Lumezzane sta valutando l’ipotesi di ingaggiare Alfredo Donnarumma. L’attaccante non ha fatto parte della lista-convocati per la gara di Livorno per scelta tecnica e societaria (come spiegato da Liverani).

Oggi la squadra rossoverde si allenerà alle 17.30 al "Taddei", a porte aperte. Per la direzione di Ternana-Ascoli è stato designato Maksym Frasynyak di Gallarate. E’ al 2° anno nella Can C e non ha precedenti con le Fere. Gli assistenti saranno Giovanni Boato e Leonardo Tesi, entrambi di Padova, il IV ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo, l’operatore Fvs Andrea Cecchi di Roma.