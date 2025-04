Ternana-Carpi: Liverani prepara la formazione tra infortuni e scelte tattiche

di Augusto Austeri

Difesa a quattro quasi certa, mediana a tre probabile. Le Fere lavorano a porte chiuse, ma ci sono le prime sensazioni dall’esterno in merito alle scelte tattiche di Fabio Liverani per la sfida con il Carpi (domenica ore 15 al "Liberati"). Il credo mostrato in carriera dal nuovo tecnico rossoverde è chiaro, ma occorre fare i conti con assenze di peso. In difesa mancheranno i due centrali titolari assoluti, vedi Capuano (potrebbe rientrare nella sfida con il Milan Futuro) e Loiacono (campionato finito). Ha notevoli chance il tandem Fazzi-Maestrelli. Sulle corsie esterne del reparto si profilano i ballottaggi Casasola-Donati a destra e Tito-Martella a sinistra. A centrocampo, dove è out lo squalificato Vallocchia, Aloi dovrebbe affiancare de Boer e Corradini. Sul fronte offensivo, vista l’assenza di Cicerelli fermato dal Giudice Sportivo, degli infortunati Romeo e Brignola, è molto probabile l’impiego di Millico che con Curcio andrebbe a supportare Cianci. "Domenica è la chiave – ha detto Liverani il giorno della presentazione – è il senso di ripartenza. Sarà una partita determinante con grandi difficoltà, ma anche un’occasione grandiosa per tutti i calciatori della rosa. E al primo impatto ho visto un gruppo che vuole fare qualcosa di grande".

La sfortuna e la grinta. Federico Romeo, centrocampista molto importante per i rossoverdi nella fase migliore della gestione-Abate, come noto ha terminato in anticipo la stagione. Tornato in campo di recente dopo aver saltato 7 gare, a Lucca uno scontro di gioco gli ha procurato una lesione del legamento del ginocchio destro. "Subire lo stesso infortunio, a distanza di 2 mesi dal primo – scrive Romeo in un post – è un qualcosa che mai mi sarei aspettato, ma darò tutto me stesso per tornare a fare ciò che amo, è una promessa". I biglietti per Ternana-Carpi sono disponibili sul circuito VivaTicket (ricevitorie ufficiale e online). I botteghini del "Liberati" saranno aperti domani con orario continuato dalle ore 10. Settore giovanile. Oggi al "Partenio-Lombardi" di Avellino (ore 14.30) la Primavera sfida i biancoverdi guidati dai nuovi tecnici Molino e Gagliano. Il team di Morrone punta a migliorare il quarto posto (alle 12 c’è Ascoli-Napoli, bianconeri terzi a +1, partenopei secondi a +2). L’Under 15 e l’Under 17 (capolista del girone C) giocano domani allo "Strinati" contro i pari età dell’Arezzo, rispettivamente alle 14.30 e alle 16.30). L’Under 16, che guida il girone C, alle sarà di scena sul campo della Casertana (stadio "Galasso" di Cancello ed Arnone, ore 15).