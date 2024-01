Ternana, c’è Gaston Pereiro. Pronto per giocare subito

di Augusto Austeri

TERNI

Ecco Gaston Pereiro. Oggi il trequartista uruguaiano classe ’95 del Cagliari sarà in città per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà in prestito alla Ternana fino al prossimo 30 giugno. Roberto Breda potrà dunque impiegarlo fin dalla gara di sabato prossimo con il Cittadella (ore 14.00 al "Liberati"). Stefano Capozucca, dopo una lunga trattativa, è dunque riuscito a convincere anche l’entourage del calciatore che stava anche valutando ottime proposte dall’estero, Messico in particolare. Si presume che il Cagliari possa continuare a farsi carico dell’elevato ingaggio di Pereiro, che con il diesse rossoverde è legato da grande reciproca stima ed e stato da subito fermamente intenzionato a indossare la maglia delle Fere, aspetto fondamentale per la conclusione dela trattativa. Alto 1,88, mancino, il nuovo trequartista ha spiccate caratteristiche offensive. Dal Nacional si è trasferito nel 2015 in Olanda al PSV (154 presenze e 49 gol tra campionato, Coppa, Supercoppa, Champions League ed Europa League). Nel gennaio 2020 è passato al Cagliari (63 presenze, 8 reti) dove è tornato lo scorso luglio dopo 6 mesi in prestito al Nacional. Nell’attuale stagione, anche per un infortunio iniziale, non è rientrato nei piani tecnici di Claudio Ranieri. Vanta 13 presenze e 5 gol in Nazionale. Per il trasferimento in rossoverde dal Bologna del difensore di fascia Tommaso Corazza (04) ed eventualmente del centrocampista Kacper Urbanski (04), si attende l’arrivo al Club rossoblu di importanti pari ruolo.

Dal campo. Prosegue il lavoro in vista della gara con il Cittadella. Ieri all’antistadio tutti in gruppo a eccezione di Viviani, Marginean, N’Guessan e Capuano. Oggi seduta alle 10.30, sempre al "Taddei" a porte chiuse. La sfida con i veneti sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata (1° anno nella Can A-B, un solo precedente con i rossoverdi: Serie C 2019/2020 Ternana-Virtus Francavilla 0-2). Assistenti: Cipressa e Garzelli (IV ufficiale Cherchi). VAR: Meraviglia e Rutella.