Ternana, c’è la campagna abbonamenti. Buone notizie per Maestrelli e Dubickas

C’è la campagna abbonamenti, con un preciso segnale relativo al nuovo "Liberati". Dal campo, intanto, arrivano buone notizie per Maestrelli e Dubickas. Come promesso dalla presidente Claudia Rizzo nel giorno del suo arrivo a Terni, i tifosi rossoverdi hanno ora la possibilità di sottoscrivere le tessere per le gare interne. Lo slogan è "La passione non ha orari, ne’ ritardi", con riferimento al fatto che non era stato possibile attivare la campagna nei tempi dovuti, a causa delle gravi incertezze che hanno riguardato la società.

Gli abbonamenti possono essere acquistati su VivaTicket (online e nelle rivendite) e ai botteghini del "Liberati" (prezzi, orari e modalità consultabili sul sito ufficiale della Ternana Calcio). Ieri è scattata la fase di prelazione per i vecchi abbonati che terminerà venerdì prossimo. Da sabato inizierà la vendita libera. Va segnalato che per le Curve Est e Sud c’è soltanto il mini abbonamento, valido per 5 partite "per salvaguardare i tifosi in vista degli imminenti lavori". L’ultima delle suddette sarà Ternana-Brà, in programma a metà dicembre. Dunque, le due suddette curve dovrebbero essere i primi settori a essere demoliti nell’ambito dei lavori per il nuovo stadio.

La squadra rossoverde ha intanto ripreso ad allenarsi all’antistadio dopo due giorni di riposo, in vista della gara di Campobasso (domenica ore 12.30). Sono tornati a lavorare in gruppo Maestrelli e Dubickas. Il difensore ha saltato le sfide con Pineto e Forlì per un problema all’adduttore evidenziato nella gara di Ravenna, l’attaccante lituano ha dato forfait sabato scorso a causa di un trauma contusivo al costato che lo aveva anche obbligato a rientrare anzitempo dalla convocazione in Nazionale. I due calciatori (ad oggi soprattutto Maestrelli) hanno dunque chance di essere a disposizione per la partita dell’ "Axum Stadium-Molinari".

I biglietti settore ospiti per Campobasso-Ternana (655 posti) sono disponibili fino alle ore 19 di sabato su Ciao Tickets (online e nelle rivendite) al prezzo è 18,50 euro (5,50 per gli under 18) inclusi diritti. Ingresso gratuito per gli under 14 (biglietto non necessario). L’arbitro sarà Lorenzo Maccarini di Arezzo (4° anno in Can C), assistito da Antonio Alessandrino di Bari e Alessandro Rastelli di Ostia Lido, dal IV ufficiale Giorgio Di Cicco, dall’operatore Fvs Matteo Gentile di Isernia.