Ternana, chiusura col botto: tanti acquisti. Caso-cessione, incontro con un imprenditore

La vera Ternana è plasmata. Ora si attendono sviluppi sul fronte della cessione societaria. Nel finale di calciomercato il diesse Carlo Mammarella ha portato alla corte di Fabio Liverani varie pedine che rendono la rosa completa in ogni reparto. Inoltre, rimangono in maglia rossoverde alcuni elementi di spicco che sembravano destinati a partire. Ne esce un gruppo interessante, che si spera possa trovare da subito il passo giusto per risollevarsi.

L’attaccante Simone Leonardi (05), che è nel giro delle nazionali giovanili, arriva in prestito dal Catania. Il pari ruolo lituano Edgaras Dubickas (98), ex Lecce, Gubbio, Feralpisalò e Juve Stabia, giunge a titolo definitivo dal Pisa con un contratto biennale. Dal club toscano arriva in prestito anche l’esterno Mert Durmush (05) che la scorsa stagione era al Sestri Levante. Dal Rimini è stato prelevato a titolo definitivo il centrocampista Marco Garetto (01), ex Messina, Acireale, Avellino, Renate e Rimini. Ha firmato un triennale. Il portiere Francesco D’Alterio (02) arriva a titolo definitivo dal Crotone. Per lui c’è un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Torna dal Benevento il difensore Biagio Meccariello (91) con un contratto annuale. C’è la rescissione consensuale per l’attaccante Pietro Rovaglia (01).

Restano Bruno Martella, Alessio Maestrelli e Alexis Ferrante. Per il primo c’era una trattativa in ballo con il Pescara, per gli altri due era in lizza il Cosenza nell’ambito di uno scambio con il difensore Christian Dalle Mura (per Ferrante c’era anche il Crotone).

"Il nostro campionato inizia domenica a Rimini – ha detto Fabio Liverani dopo la sconfitta con l’Ascoli – e sarà di sofferenza. Dovremo giocare col cuore come le squadre che lottano per non retrocedere. Arriveranno giocatori con fame e voglia. Non voglio più l’alibi del mercato. Io al posto mio sto bene e l’importante è che sia chiaro per tutti. L’obiettivo è la salvezza dentro e fuori dal campo. Siamo partiti il 14 luglio con 20 giocatori e 10 sono andati via. So che il mio lavoro è da martedì e che quelli che trovo là dentro moriranno per la Ternana".

Sulla partita: "L’Ascoli ha già completato la squadra e sapevo che noi eravamo troppo indietro. Ma abbiamo regalato due gol. E il nostro era regolare. Il fuorigioco per me è inesistente. Ce lo spiegherà il mio amico Orsato. Dicono che nel dubbio decide quello che ha visto il guardalinee. Anche nella gestione dei cartellini non c’è stato equilibrio".

Intanto, ieri (fonte Radio Galileo) il sindaco Bandecchi avrebbe avuto a Palazzo Spada un incontro con un imprenditore edile, già impegnato di recente in abito sportivo, interessato ad acquisire la Ternana Calcio.