Ternana con il Legnago: all’andata fu 8-0. Abate: "Stiamo attenti, è una gara-trappola"

di Augusto Austeri

TERNI

All’andata, con un clamoroso 8-0, i rossoverdi confermarono di aver ingranato le marce alte. Il pronostico è oggettivamente favorevole anche stavolta (in attesa di Pescara-Virtus Entella, ore 19.30). C’è l’incognita di un Legnago Salus molto rinnovato e reduce da un nuovo cambio alla guida tecnica. "E’ una partita trappola – spiega Ignazio Abate – e dipenderà molto dal nostro atteggiamento. Sono ancora incavolato per la sconfitta di Pineto, che deve insegnarci di non essere superficiali e a non pensare che tutto ci è dovuto. Voglio la cattiveria mentale vista contro la Vis Pesaro. Dovremo prendere di petto la partita e indirizzarla. Non li abbiamo potuti studiare molto perchè hanno cambiato allenatore. I loro attaccanti pressano, è una squadra brava nel gioco diretto e sulle seconde palle. Dovremo attuare le preventive giuste e non pensare solo a gestire il gioco. Va comunque evitato che divenga una partita sporca. Dobbiamo portarla in un ambito a noi congeniale con la nostra pulizia tecnica". Sui due nuovi arrivati: "Sono forti e ci saranno d’aiuto. Si è elevato il livello degli allenamenti. Vallocchia è centrocampista di buona tecnica e temperamento. Millico può giocare largo a sinistra, ma anche da trequartista. Progressivamente cercheremo di inserirli". Sul finale di mercato: "Non mi aspetto niente. Sono contento del gruppo che ho e dei due innesti. La società farà il massimo fino alla fine. Ma non dobbiamo prendere tanto per prendere, ma prendere calciatori utili alla causa, in grado di inserirsi in un gruppo che ha fatto 21 risultati utili consecutivi ed è 2° in classifica. Chi arriverà – conclude Abate – deve sapere che il posto va conquistato". E’ ancora indisponibile Maestrelli, oltre a Damiani e Krastev. Torna Romeo dopo il turno di squalifica. Prima chiamata per Millico e Vallocchia, che andranno in panchina. Difesa a 3 o a 4, con Casasola ago della bilancia. Tito sembra favorito su Martella. Il modulo dipende anche dal ballottaggio Donati-Curcio. Nel campionato Primavera intanto rossoverdi di Stefano Morrone proseguono la serie positiva e si portano in 3a posizione battendo 4-0 il Bari al "Gubbiotti" di Narni (gol di Loconte su rigore, Boudaas, Turella e Ferlicca).

Cosi’ in campo. Stadio "Mario Sandrini" ore 15.00.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Zanetti; Diaby, Leoncini, Franzolini; Bombagi; Basso Ricci, Svidercoschi. All. Bagatti. TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Corradini, de Boer, Donati; Romeo, Cicerelli; Cianci. All.: Abate (squalificato, in panchina Reggi).

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1.