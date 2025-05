Ternana: doppie sedute a Roma e due amichevoli in vista dei playoff

Un giorno in meno a Roma, confermate due partite di allenamento. Cambia qualcosa nel programma settimanale delle Fere. Ieri sera il gruppo si è radunato al Mancini Park Hotel nei cui impianti inizierà a lavorare da oggi con una doppia seduta a porte chiuse (domani stesso programma) e dove giovedì andrà in scena il primo test (sembra a porte aperte). Il secondo dovrebbe svolgersi sabato al "Liberati", in quanto la squadra dovrebbe rientrare dalla Capitale nella serata di venerdì. Il lavoro di questa fase prevede di ricondurre la condizione generale sui migliori livelli, in particolare per quei singoli che nell’ultima fase della stagione regolare hanno palesato difficoltà di tenuta o problemi fisici. Al contempo, ci sarà ovviamente ampio spazio per la parte tattica, affinché il team possa giungere a esprimere del tutto il credo di Fabio Liverani. Per preparare la gara d’esordio sulla base delle caratteristiche dell’avversaria (domenica 18 maggio, gara di andata in trasferta) ci saranno solo tre giorni a disposizione, considerando che la medesima si conoscerà al termine delle sfide di ritorno della prima fase nazionale (mercoledì 14) a cui seguirà il sorteggio per determinare gli accoppiamenti (le teste di serie Vicenza, Ternana e Audace Cerignola non potranno in questo primo caso sfidarsi tra loro).

Campionato primavera 2. A una giornata dal termine della stagione regolare la Ternana, saldamente quarta in classifica, ha già conquistato l’accesso ai playoff. Per la squadra di Stefano Morrone, a inizio stagione poco accreditata dagli addetti ai lavori, è un ottimo risultato, frutto di una maturazione costante nel gioco e nella mentalità confermata anche nella sfida con la capolista Frosinone (0-0).

"E’ stata una bella partita e una bella battaglia – spiega il tecnico rossoverde – contro un team che ha meritato il salto di categoria. Rispetto all’andata ce la siamo giocata a viso aperto e avremmo anche potuto vincere. La squadra ha la consapevolezza di essere cresciuta e la vedo pronta per questo finale. Proviamo a concludere bene a La Spezia e migliorare la posizione per giocare in casa la prima sfida degli spareggi (sabato 17 maggio, gara unica, ndr). Ma anche arrivando quarti andremmo a giocarcela ovunque. Sono convinto che con tutti gli effettivi siamo fastidiosi anche noi".