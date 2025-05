Ternana, è già partita la missione-Vicenza: "Siamo pronti per affrontare una corazzata"

di Augusto Austeri

TERNI

Le Fere tornano a ruggire nel momento chiave e si preparano alla sfida di Vicenza (domenica ore 20, diretta su Rai Sport), andata della semifinale playoff. Il ritorno al "Liberati" è in programma mercoledì 28 (stesso orario). Il passaggio di turno e la notevole prestazione dei rossoverdi hanno inevitabilmente riacceso l’entusiasmo dei tifosi che, come sempre, saranno in gran numero al seguito della squadra e quasi certamente riempiranno la curva ospiti del "Romeo Menti" (capienza 600 posti, il Centro Coordinamento Clubs e Rocca Rossoverde organizzano pullman). Il loro supporto sarà fondamentale, anche considerando che la squadra biancorossa in campionato non perde in casa da 34 partite. Nella squadra di Fabio Liverani sembra esserci anche la migliore coesione: "Andiamo ad affrontare una corazzata – spiega il tecnico – ma siamo pronti e l’esultanza di tutti i ragazzi in occasione dei gol è stata bellissima. Quando vedi calciatori che fanno cento metri per abbracciare compagni che hanno giocato al loro posto, significa che il gruppo è forte e sano". La Ternana ha saputo cambiare registro in tre giorni, nonostante le assenze. Ha messo alle corde la Giana Erminio, le scelte del mister hanno dato l’esito sperato e la condizione generale appare in crescita: "I ragazzi hanno giocato con pazienza e velocità al tempo stesso, creando superiorità e pulizia dal punto di vista tecnico. Hanno lavorato bene sia in ritiro a Roma che qui a Terni. Con lo staff abbiamo dovuto capire anche lo stato dei giocatori per tentare di riportare tutti allo stesso livello. La squadra ha corso tanto e nel modo giusto, alzando i ritmi". Alexis Ferrante è tornato al gol e la sua è stata una prova eccellente: "Sono felice. Avevamo speso tanto nel primo tempo e la palla non voleva entrare. Ho sfruttato bene il grande assist di Cicerelli. Non potevamo andar fuori e se continuiamo a giocare così sarà complicata per tutti". Andrea Vallocchia, anche lui tra i migliori, nel girone d’andata era alla Triestina nel girone A. Dunque, conosce bene il Vicenza: "E’ squadra molto forte e molto fisica, con giocatori di categoria superiore. Hanno uno stadio che spinge tanto e dovremo tenere conto anche di questo". Il presidente Stefano D’Alessandro commenta: "Sono contento per i ragazzi, anche perché hanno trascorso tre giorni pesanti. In questo periodo hanno lavorato bene. Il rapporto che abbiamo con il gruppo è naturale. Dopo la sconfitta di Gorgonzola è bastato guardarsi negli occhi, senza dirci nulla". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio al "Liberati" a porte aperte. Assenti gli infortunati Loiacono e de Boer.