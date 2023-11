Ternana, è tempo di scelte. Breda studia la formazione

Per Roberto Breda scatta il momento-chiave a livello tattico e per le scelte. Dunque, da questa mattina all’antistadio tornano gli allenamenti a porte chiuse nonostante la sosta del campionato (le Fere torneranno in campo domenica 26 novembre al "Liberati", ore 16.15, contro il Palermo). Contro lo Spezia, come annunciato fin dal momento del proprio arrivo, Breda non ha modificato più di tanto il disegno tattico e i compiti in campo, ad eccezione dell’impiego di Falletti da vero trequartista, mossa che appare destinata alla conferma. Nei prossimi giorni il tecnico e la squadra continueranno a lavorare anche sull’ipotesi di una difesa a quattro. E’ ovvio che gli esiti delle prossime gare e delle scelte andranno a incidere sulla sessione invernale di calciomercato, fermo restando l’obbligo di arrivare alla sosta invernale con una decisa impennata della media-punti, facendo leva su un calendario che prevede due sfide con team di alta classifica (Palermo e Parma) e quattro sulla carta più abbordabili (Cosenza, Feralpisalò, Lecco e Pisa). Intanto c’è la risoluzione consensuale del contratto di Txus Alba Ramos (2003) centrocampista arrivato in agosto dal settore giovanile del Barcellona e mai sceso in campo. Una delegazione della Ternana Calcio (il direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello, il direttore commerciale Sergio Salvati, la responsabile marketing Gloria Panfili, la responsabile rapporti con i tifosi Costanza Farroni) ha partecipato a "Il futuro del ticketing, il ticketing del futuro" al Viola Park di Bagno a Ripoli. E’ stata illustrata la partnership tra Vivaticket e Google, che consentirà alle Società di calcio di offrire ulteriori servizi ai tifosi anche grazie all’intelligenza artificiale. Alla Tenuta Marchesi Fezia (Narni) la Ternana ha organizzato una cena-incontro con i partner commerciali. La serata "ha rappresentato l’occasione per conoscersi ancora meglio". Il presidente Nicola Guida e il direttore operativo-organizzativo Giuseppe D’Aniello hanno ringraziato i presenti.