Ternana, è una vittoria di testa. Decide Aloi, la vetta è più vicina

TERNANA 1 SESTRI LEVANTE 0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Martella (1’ st Tito); Corradini (18’ st Casasola), Aloi (29’ st Vallocchia); Brignola (18’ st de Boer), Curcio, Cicerelli (39’ st Millico); Cianci (Vitali, Fazzi, Ferrante, Maestrelli, Ciammaglichella, Donnarumma). All.: Abate.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Guadagno; Primasso, Valentini, Montebugnoli (20’ st Cominetti); Podda (39’ st Piu), Nunziatini, Brunet, Rosetti (39’ st Goglino), Furno (28’ pt Pane); Parravicini, Durmush (20’ st Clemenza). A disp.: Fusco, Menci, Di Giorgio, Fedele. All. Ruvo (squalificato, in panchina Russo).

Arbitro: Castellone di Napoli.

Marcatori: 27’ pt Aloi.

Ammoniti: Tito, Corradini, Aloi, Nunziatini

Recupero: 2 - 3.

Angoli: 5-2

Spettatori: 3.955 (di cui 2.233 abbonati e 8 ospiti).

Vittoria di platino delle Fere che battono di misura il Sestri e ora sono a -2 dalla Virtus Entella che agguanta il 2-2 a Lucca all’ultimo assalto. A 7 gare dal termine la lotta per la promozione diretta si fa di caldissima. Il turnover proposto da Abate vede in panchina Casasola, Tito e Corradini. Sulle corsie esterne della difesa ci sono Donati e Martella, in mediana Aloi, sulla trequarti Brignola. Sull’altro fronte, il tecnico Ruvo segue la gara dalla tribuna in quanto squalificato, come il centrocampista Oneto. Fere subito pericolose con una gran conclusione al volo di Corradini. Un destro di Cicerelli obbliga Guadagno a deviare in angolo. Il numero 10 rossoverde calcia dalla bandierina e Aloi di testa in tuffo non va lontano dal gol. Il vantaggio delle Fere arriva al 27’, autore Aloi con una grande girata di testa su un bel traversone di Martella. Per il centrocampista è il terzo gol in stagione dopo quelli contro Virtus Entella e Torres. Il team ospite tenta di reagire e alla mezzora Vannucchi salva in uscita bassa su Parravicini. A fine frazione la Ternana è di nuovo pericolosa: dirompente iniziativa di Cicerelli che dal fondo sforna un ottimo assist, velo di Brignola e Curcio non inquadra la porta. Al pronti-via della ripresa c’è un gran sinistro dalla distanza di Tito (subentrato a Martella) che chiama Guadagno alla deviazione in tuffo. Per gli ospiti c’è un colpo di testa a lato di Primasso su calcio piazzato di Nunziatini. Al quarto d’ora Curcio mette a lato su cross di Cicerelli. A livello di cartellini il direttore di gara sembra optare per una mano eccessivamente pesante nei confronti della Ternana e Aloi rimedia un’ammonizione che lo obbligherà a saltare la sfida di Ferrara. Da Lucca arrivano buone notizie (vedi nuovo vantaggio dei locali contro la Virtus Entella), Abate chiama l’incitamento del pubblico. I rossoverdi tendono a controllare, ma sono poco incisivi dal centrocampo in su nella ricerca del gol-sicurezza. Il Sestri ci prova con palloni spioventi in area, su uno dei quali Cominetti non arriva a deviare sotto rete dopo una rovesciata di Parravicini.