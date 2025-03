Ternana, ecco i nuovi soci: "Squadra ancora più forte"

Grandi manovre in casa rossoverde: Rabona S.r.l. e Maurizio D’Alessandro entrano nella Ternana Calcio acquisendo rispettivamente il 45% e il 5% del pacchetto azionario. Il nuovo assetto vede dunque la società di telefonia mobile detenere il medesimo numero di quote della N21 Holding, mentre i D’Alessandro si suddividono alla pari il restante 10%.

"Iniziamo questa Co-Presidenza – commenta in una nota ufficiale Stefano D’Alessandro – e l’ingresso di mio fratello nell’assetto proprietario della Ternana è un tassello fondamentale per affrontare le future sfide che ci aspettano". "Sono felice di entrare ufficialmente nel Club e ora abbiamo tante cose su cui lavorare – dichiara Maurizio – per prima la costruzione del nuovo stadio e rendere sempre più competitiva la parte sportiva, nonché la crescita e lo sviluppo di tutta la parte commerciale e di comunicazione".

DAL CAMPO. Non sono semplici, in senso positivo, le scelte per Ignazio Abate relative alla sfida di Rimini (domani ore 15). In particolare, con i rientri dalla squalifica di Corradini e de Boer il tecnico potrebbe optare per la mediana-standard, ma quanto visto contro la Torres conferma che Aloi e Vallocchia sono pronti a giocarsi le proprie carte. Continuano a lavorare in modo personalizzato Damiani e Romeo. Questa mattina, dopo la rifinitura, Abate sarà in conferenza alle 13. Oggi è in programma Virtus Entella-Pontedera (20.30), domani, in contemporanea con la partita delle Fere, la Torres sfiderà in casa il Legnago Salus.

Settore giovanile. Domani al "Gubbiotti" di Narni (ore 12) la Primavera, quarta in classifica, affronta il Cosenza. L’Under 17, imbattuta capolista con 16 vittorie e 3 pareggi, è attesa dal derby di Gubbio, domenica ore 15 al "Santa Maria Ausiliatrice". Il tecnico rossoverde Marco Di Loreto commenta: "Gara ostica contro una squadra che all’andata ci ha fatto soffrire. Teniamo molto alla crescita dei ragazzi. In settimana lavoriamo molto anche dal punto di vista psicologico per tenere tutti dentro al progetto. Oltre a tentare di vincere dobbiamo creare calciatori. Ho stimoli straordinari, forse anche più di quando giocavo. Cerco di trasmetterli ai ragazzi insieme a una mentalità che possa consentire loro di divenire professionisti". Domenica, sullo stesso campo alle 12, anche l’Under 15 sfiderà il Gubbio, mentre l’Under 16 giocherà in casa allo "Strinati"contro il Latina (ore 15).