Ternana ferita, ma la squadra vuole l’impresa: "Limitati i danni, si va a Pescara per vincere"

di Augusto Austeri

TERNI

Le Fere ci credono. La sconfitta di lunedì è maturata in oltre 80 minuti disputati in inferiorità numerica, la squadra ha confermato di essere in condizione, compatta e lucida nel limitare il passivo generato da un gol su sfortunata deviazione. I rossoverdi si giocheranno dunque la promozione sabato (ore 21.15, diretta Rai 2, Sky e Now Tv) davanti ai ventimila dell’"Adriatico". Resta forte rammarico per le decisioni del signor Zanotti, vedi soprattutto la mancata espulsione di Squizzato, solo ammonito per l’entrata su Cicerelli, pochi minuti dopo il "rosso" a Vallocchia che può starci a norma di regolamento. Dubbi anche per un’entrata di Merola, vedi tacchetti sulla testa di Martella, punita solo con il "giallo". Una curiosità statistica, relativa a un determinato minuto di gioco: in Ternana-Vicenza gol di Curcio al 12’ pt e di Aloi al 12’ st, in Ternana-Pescara espulsione di Vallocchia al 12’ pt e gol di Letizia al 12’ st.

"Avevamo preparato bene la gara – afferma Liverani – e l’approccio è stato buono. L’espulsione ha cambiato tutto e abbiamo scelto di limitare i danni. Andiamo a Pescara per segnare. Sono dispiaciuto per la gente e per i ragazzi. Ma abbiamo tutti grande positività. Tante squadre in dieci contro il Pescara hanno preso tre-quattro gol. Noi siamo rimasti in partita". "Non amo parlare degli arbitri – afferma Marco Capuano (100 partite in rossoverde) – ma c’è anche il VAR. Speravo che Vallocchia avesse ritirato il piede. Squizzato ha commesso un fallo simile. L’arbitro mi ha detto che hanno controllato e ti senti impotente. Dobbiamo essere più forti degli episodi e vincere in uno stadio che sarà una bolgia". "E’ stato visto in mondovisione – commenta il presidente Stefano D’Alessandro – che a livello arbitrale è stata una partita sfortunata. Ci sono stati anche fuorigioco che ci hanno fischiato prima del check. I ragazzi sono consapevoli di quanto di buono hanno fatto, nonostante l’uomo in meno. Sono fiducioso che l’impresa sia possibile".

La squadra ha ripreso ad allenarsi a porte chiuse. Il recupero di almeno uno tra Corradini e de Boer (appare più probabile quella dell’olandese) sarebbe importante, considerando la squalifica di Vallocchia (per lui anche 500 euro di multa). Nel Pescara sono stati fermati Merola e Squizzato che erano in diffida. Biglietti in prevendita su "Ciao Tickets", fino alle 19 di venerdì (dettagli e modalità sul sito ufficiale Ternana Calcio). Costo 14 euro (10 il ridotto). Per i residenti in Umbria soltanto settore ospiti (disponibilità 741) e obbligo Fidelity Card Ternana Calcio. Gli altri provvedimenti: multa di 2.000 mila euro alla Ternana per il lancio a fine gara dalla Curva Est "mentre la squadra arbitrale stava rientrando negli spogliatoi", di "una monetina che colpiva un tesserato della società avversaria all’altezza del collo, senza conseguenze".