Ternana: fiducia ritrovata con Virtus Entella, playoff alle porte

di Augusto AusteriTERNII buoni segnali. La vittoria con la Pianese e il pareggio conquistato sul campo della Virtus Entella, per giunta con due clean sheet e dovendo fare i conti con molteplici assenze, hanno consentito ai rossoverdi di ritrovare autostima e serenità in vista dei playoff. Il fondamentale sigillo sul secondo posto è arrivato anche in virtù di una ritrovata sicurezza in fase difensiva. E’ soprattutto da rilevare che la Ternana ha retto bene l’urto contro la capolista pur dovendo rinunciare a 11 pedine, tre delle quali (Fazzi, Maestrelli e Tito) relative al reparto arretrato che da settimane vede out Loiacono, pedina che ha sempre fornito un grande contributo finché il grave infortunio al malleolo non lo ha obbligato a chiudere la stagione in anticipo.

A Chiavari ha funzionato anche la mossa di Liverani di affidare a Donati l’insolito ruolo di centrale al fianco di Capuano. Per i playoff, dunque, fermo restando l’obbligo di ricondurre il gruppo sui migliori livelli di condizione e brillantezza di manovra, il tecnico sembra poter contare su molteplici valide opzioni in ogni reparto, anche a centrocampo dove è out Romeo, altra pedina che è stata di grande importanza nel miglior periodo della Ternana di Abate. Ieri tutti i calciatori si sono sottoposti a un test cardio-polmonare alle Piscine dello Stadio. Oggi è in programma una doppia seduta tra palestra e antistadio (a porte aperte, ore 9.30 e 15.30). Sarà diretta da Liverani, rientrato da Lecce dove si è recato a rendere omaggio a Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina.

Playoff. Domenica prossima scatta il primo turno relativo ai gironi. Saranno subito in campo alcuni team di notevole caratura che potrebbero giungere a incrociare la Ternana al secondo turno della fase nazionale. Girone A: Renate-Arzignano Valchiampo (ore 17.30), Giana Erminio-Virtus Verona (17.30) e Trento-Atalanta U23 (20.00). Girone B: (tutte alle 20.00) Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese. Girone C: (tutte alle 20.00) Catania-Giugliano, Benevento-Juventus Next Gen e Potenza Picerno.

Lutto. Ci ha lasciato Giorgio Cavalli. Nato a Terni nel 1933, è stato attaccante delle Fere dal 1950 al 1960 (186 presenze, 29 gol). E’ poi divenuto tecnico nel settore giovanile rossoverde a cui ha dato moltissimo. A seguire, anche ricoprendo cariche dirigenziali, ha allenato Bosico, Olympia Thyrus, Uda Narni, Sangemini e Maroso. Al figlio Alessandro e a tutta la famiglia Cavalli vanno le sentite condoglianze della nostra redazione.