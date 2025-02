Ternana, finale di mercato movimentato. Fari su Brignola, lungo stop per Romeo

Finale di mercato movimentato e lungo stop per Federico Romeo. A complicare le cose in casa Ternana c’è anche il lieve malore accusato da Carlo Mammarella prima della partita di domenica scorsa. Il diesse rossoverde si è dovuto trattenere per accertamenti all’ospedale di Legnago e dunque non è stato presente a Milano per l’ultimo giorno di contrattazioni. Mammarella è comunque rimasto in costante contatto con il presidente Stefano D’Alessandro e il direttore operativo Giuseppe Mangiarano che hanno agito in prima persona per portare avanti quanto con lui concordato in precedenza. La diagnosi relativa a Romeo, infortunatosi nella sfida con il Legnago, è "lesione di 2° grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Si può ipotizzare uno stop di circa due mesi ed è una perdita molto pesante per lo scacchiere tattico di Ignazio Abate.

MERCATO. La situazione aggiornata a ieri sera (le contrattazioni si sono chiuse alle 24.00). C’è l’accordo e manca l’ufficialità per l’arrivo dal Catanzaro di Enrico Brignola (’99) attaccante di fascia destra. Può agire anche da trequartista e seconda punta. Ha militato in Benevento, Cosenza, Spal e Sassuolo. Vanta 12 presenze nelle nazionali giovanili. Si complica lo scambio con la Spal, vedi partenza dell’esterno mancino Carlos Mattheus (2001) e arrivo del centrocampista Roberto Zammarini (’96). Le alternative a Zammarini sono Samuel Pugliese (2004) della Turris e Aaron Ciammaglichella (2005) capitano della primavera del Torino e nazionale Under 20. Ternana interessata a Simone Ganz (’93), punta centrale del Novara, ex Como, Hellas Verona, Ascoli, Mantova, Lecco e Triestina. Al suo arrivo dovrebbe però corrispondere la partenza di uno tra i pari ruolo Alfredo Donnarumma (’91) e Alexis Ferrante (’95). Definito lo scambio di portieri con la Pro Vercelli, Denis Franchi-Pietro Passador. Si parla dei difensori centrali Alessio Luciani (’99) della Feralpisalò e Nicolò Fazzi (’95) della Lucchese. Risoluzione ufficiale del prestito per Michele Carboni: il centrocampista rientra al Cagliari che lo cede a titolo definitivo alla Torres.

Il programma. I rossoverdi riprenderanno ad allenarsi domani alle ore 15 in vista della sfida con l’Arezzo di lunedì prossimo al "Liberati" (ore 20.30). Virtus Entella e Torres giocheranno domenica alle 15, in casa, rispettivamente contro Spal e Gubbio.

All’Assemblea Elettiva della Figc svolta ieri a Roma era presente anche Stefano D’Alessandro, presidente della Ternana Calcio, in qualità di delegato assembleare della Lega Pro.