Ternana: finale mondiale in diretta su Rai 2 e FIFA+

di Augusto Austeri

Una partita ‘mondiale’. E’ quella che i tifosi rossoverdi si attendono dalle Fere, ma l’aggettivo definisce al meglio anche l’evento a livello televisivo e mediatico. ‘Mondiale’ viene infatti utilizzato nel comunicato della Lega Pro in cui si illustrano le risorse messe in campo per la diretta in alta definizione della gara di domani sera. "Verrà trasmessa in Italia e all’estero – si legge tra l’altro nel medesimo – arrivando in ogni continente" e "il layout produttivo sarà potenziato fino a 12 camere", Ci saranno dunque riprese da angolazioni alternative, microcamere in prossimità delle reti delle porte, un drone e la ripresa ravvicinata delle azioni di gioco. Per la prima volta le due partite di finale (entrambe alle 21.15) saranno trasmesse in diretta su Rai 2 (ovviamente, per gli abbonati, anche su Sky e Now Tv), con distribuzione globale su FIFA+ e inclusione nei palinsesti di Rai Italia. Mentre la squadra rossoverde sta definendo gli ultimi dettagli tattici, diviene possibile il record presenze stagionale al "Liberati" (attualmente 10.973 per Ternana-Perugia). Continua infatti l’assalto ai biglietti per essere al fianco della squadra rossoverde, che deve conquistare un risultato tale da poter gestire al meglio sabato prossimo la gara di ritorno all’"Adriatico" (stadio che, va ricordato, nella semifinale con l’Audace Cerignola ha fatto registrare quasi 19 mila spettatori). La grande partita disputata fin dalle prime battute dalla squadra di Liverani mercoledì scorso contro il Vicenza lascia ipotizzare la conferma più o meno totale dell’undici, ferma restando la possibilità di valutare fino all’ultimo la condizione di chi a livello muscolare potrebbe aver risentito della fatica più di altri. Oggi il tecnico sarà in conferenza alle 17.30, prima della seduta di rifinitura che si svolgerà ovviamente a porte chiuse. Loiacono e de Boer lavorano in modo personalizzato. Soltanto terapie per Brignola, destinato al forfait a causa della lesione muscolare di basso grado al polpaccio della gamba sinistra riportata giovedì in allenamento. Silvio Baldini non può contare per il reparto difensivo sull’ex rossoverde Brosco, infortunato, ma recupera Pellacani. Attenzione ai molti diffidati: nella Ternana sono Aloi, Casasola e Curcio, nel team abruzzese Moruzi, Letizia, Crialese, Lancini, Squizzato, Dagasso e Merola.