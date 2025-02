Ternana, grandi manovre a centrocampo. Aloi e Vallocchia pronti dal primo minuto

Grandi manovre a centrocampo con Aloi e Vallocchia candidati a sostituire Corradini e de Boer, ma occhio anche a Ciammaglichella e al modulo. In vista dello scontro diretto con la Torres (domenica al "Liberati" ore 15) i rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi dopo due giorni di riposo, svolgendo una seduta al mattino all’antistadio (a porte aperte) e nel pomeriggio in palestra. La contemporanea squalifica dei mediani Corradini e de Boer obbliga Abate a risolvere una situazione del tutto inedita per il reparto su cui grava anche l’assenza di Romeo e del lungodegente Damiani. I due squalificati sono punti fermi dello scacchiere rossoverde. Corradini, classe 2002 vanta 25 presenze di cui 24 da titolare, 2 gol e 2 assist.De Boer, classe 2000, la scorsa estate sembrava destinato a partire, ma è salito alla ribalta in seguito al grave infortunio di Damiani collezionando 26 presenze di cui 23 nell’undici e ha realizzato un gol. Il tencico Abate ricorrerà quasi certamente all’esperienza di Salvatore Aloi (’96). L’ex Avellino ha risentito a inizio campionato di un infortunio al ginocchio che lo ha obbligato a uno stop di 7 turni. Ha giocato 20 partite, 4 dal primo minuto e da subentrato ha realizzato con un pregevole colpo di testa il gol di platino che ha consentito di pareggiare in inferiorità numerica la sfida con la Virtus Entella. Andrea Vallocchia (’97), arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale, ha già collezionato 3 presenze, 2 da titolare, mostrandosi utile in entrambe le fasi. Domenica non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda l’impiego dei due suddetti centrocampisti. E’ piuttosto da vedere quale assetto tattico proporrà Abate considerando l’emergenza. Lo scopriremo soltanto quando il giorno della partita saranno comunicate le formazioni, considerando che da questo pomeriggio al "Taddei" (ore 15.30) scattano gli allenamenti a porte chiuse e il tecnico difficilmente si lascerà sfuggire indicazioni precise alla vigilia, a maggior ragione per una gara di fondamentale importanza. La sorpresa potrebbe essere l’impiego di Aaron Ciammaglichella (2005), duttile centrocampista arrivato in prestito dal Torino nell’ultimo giorno del calciomercato invernale e di cui si parla gran bene, che ha esordito ad Ascoli nei minuti finali.