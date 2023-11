Ternana, grinta e sudore. Breda ’torchia’ la squadra

Mister Breda e il suo staff continuano a ‘torchiare’ le fere approfittando della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta di lavoro al "Taddei" che sarà replicata anche oggi, a porte aperte, alle ore 10 e alle ore 15, impegnando pure il "Liberati". Alla parte pomeridiana dell’allenamento, svoltasi congiuntamente con la squadra Primavera di Salvatore D’Urso, ha assistito anche il presidente Nicola Guida. La visita del numero uno del sodalizio di viale della Bardesca ha rappresentato un importante segnale di vicinanza al tecnico ed ai calciatori, in un momento assai delicato per i rossoverdi che sono concentrati nell’impresa della salvezza. Sabato la Ternana sarà di scena al "Benito Stirpe" di Frosinone (ore 14.30) per un allenamento congiunto con la formazione guidata da Eusebio Di Francesco che sta facendo molto bene in Serie A. Si preannuncia un test importante per entrambe le squadre al quale, però, non potranno assistere né il pubblico né i rappresentanti della stampa. Le due società, infatti, trattandosi di una gara di allenamento, ne hanno concordato lo svolgimento a porte chiuse. Massima riservatezza, dunque, in vista dei rispettivi impegni programmati alla ripresa del campionato che vedranno la Ternana ospitare Il Palermo al "Liberati" il 26 novembre, e i ciociari il Genoa, anch’essi in casa e nello stesso giorno. E’ tornato ad allenarsi il portiere Antony Iannarilli che martedì aveva usufruito di un giorno di permesso, mentre continuano a non essere disponibili Antonio Raimondo e Niklas Pyyhtia impegnati con le rispettive Nazionali. Oggi, alle ore 19.30, l’attaccante giocherà con l’"Under 20" azzurra nella gara contro l’Inghilterra in programma all’"Eco-Power Stadium" di Doncaster, valida per l’Elite League, mentre il centrocampista, sempre oggi ma alle ore 16, sarà in campo con l’"Under 21" della Finlandia nell’amichevole in casa della Svezia che si giocherà nella "Boras Arena" di Boras.