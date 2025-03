Ternana, il rebus è a centrocampo. Abate si affida ad Aloi e Vallocchia

di Augusto AusteriTERNIUltime prove tattiche in vista dello scontro diretto con la Torres in programma domani al "Liberati" (ore 15). E’ molto probabile che Ignazio Abate abbia già deciso come ovviare all’emergenza-centrocampo dettata dalla contemporanea assenza per squalifica di Corradini e de Boer. Il tecnico dovrà in ogni caso optare per un reparto inedito, anche tenuto conto che da tre gare è indisponibile l’infortunato Romeo (oltre ovviamente al lungodegente Damiani). La squadra si allena a porte chiuse da giovedì, come farà questa mattina per la rifinitura. Dunque è difficile individuare le scelte del tecnico nella loro completezza, anche relative al modulo. Considerando la particolare situazione, la duttilità della squadra e di determinati singoli potrebbe rivelarsi ancora una volta un’arma importante. Come si ipotizza da inizio settimana, viste le pedine disponibili e le loro caratteristiche, ci sono chance elevate per l’impiego dall’inizio di Aloi e Vallocchia. La sorpresa sarebbe il giovane Ciammaglichella, che però sembra rappresentare una valida opzione per i cambi a gara in corso. Data per scontata la conferma davanti a Vannucchi di Casasola, Capuano, Loiacono e Tito, come di Curcio, Cicerelli e Cianci sul fronte offensivo, nell’undici vedremo probabilmente anche uno tra Donati e Martella. Oggi Abate sarà in conferenza alle 13.15, dopo la seduta di rifinitura.

Settore giovanile. Oggi alle ore 11 la formazione Primavera sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana. Il team di Stefano Morrone, dopo una fase iniziale complicata, ha ingranato le marce alte portandosi al 3° posto della classifica. "Il momento è ottimo – spiega il tecnico rossoverde – c’è grande entusiasmo e consapevolezza di quello che stiamo facendo. La striscia positiva dà autostima ai ragazzi. Sarà una partita difficile, come del resto tutte le altre, contro la Salernitana che sta facendo bene e ha inserito calciatori importanti anche nell’ultimo mercato". La sfida della scorsa settimana con il Napoli vicecapolista (1-1), ha confermato la crescita della Ternana: "E’ stata la fotografia del nostro percorso. Tre mesi e mezzo fa sul loro campo avevamo sofferto da ogni punto di vista. Questa volta abbiamo meritato il pareggio e forse qualcosa in più. I ragazzi non hanno mai mollato - conclude Morrone - anche passando da momenti difficili". Turno di riposo per le altre squadre che partecipano ai campionati nazionali. Domani al "Sabotino" (ore 11) l’Under 13 è attesa dalla sfida con il Perugia.