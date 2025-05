Ternana in emergenza: sfida decisiva contro Giana Erminio tra infortuni e tensioni

Una sconfitta molto pericolosa e ulteriori infortuni. In casa rossoverde ci sono poche ore per riflettere, rimettere insieme i pezzi e tentare di battere la Giana Erminio domani sera al "Liberati" (ore 20, prevendita su VivaTicket), al fine di evitare che una stagione esaltante possa tramutarsi in una clamorosa e bruciante resa anticipata. Alla seduta svolta ieri pomeriggio a porte chiuse al "Liberati" (la squadra aveva trascorso la notte post partita nel ritiro di Cassano D’Adda) non hanno preso parte il portiere Vannucchi (trauma distorsivo cervicale riportato nella gara di domenica scorsa) e il centrocampista Corradini (affaticamento muscolare al flessore della coscia destra). I due calciatori si sono sottoposti a esami strumentali. Restano out Ciammaglichella e Loiacono. C’è qualche segnale positivo per Donnarumma e Romeo che hanno svolto parte del lavoro in gruppo. Situazione complicata, dunque, in vista dell’odierna rifinitura a porte chiuse (ore 18, Liverani sarà in conferenza stampa alle 17.15). La tifoseria, che domenica scorsa al "Città di Gorgonzola" ha ancora una volta risposto presente in modo encomiabile, ha inevitabilmente messo tutti nel mirino: società, squadra e tecnico (le cui scelte hanno destato perplessità, vedi anche le sole due sostituzioni effettuate). L’inattesa sconfitta ha inoltre riacutizzato la spaccatura in essere tra gli stessi tifosi che era stata generata dall’esonero di Ignazio Abate, aspetto che ovviamente influisce anche sui molteplici e divergenti giudizi che da domenica sera circolano in città e sui social.

Arbitro. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta è al 2° anno nella Can Pro. Ha incrociato le Fere una sola volta, nell’attuale stagione, Ternana-Gubbio 2-1. Gli assistenti saranno Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Pierpaolo Carella de L’Aquila, il IV ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Al Var ci sarà Luigi Nasca, Avar Alessandro Silvestri.

Giudice sportivo. Multe per Ternana (1.200 euro) e Giana Erminio (3.000 euro) in seguito ai fumogeni lanciati sul terreno di gioco dai rispettivi tifosi e per quanto riguarda la società lombarda anche per "avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo".

Playoff settore giovanile. L’Under 17 di Marco Di Loreto batte 5-0 il Sorrento ad Arrone (gol di Rivelli, Dezio, Bruti, Giacalone e Righi) e approda ai quarti di finale dove è attesa dal Latina (gara d’andata in casa, domenica prossima). Buon 1-1 a Padova per l’Under 16 di Mario Costantini nell’andata dei quarti di finale (vantaggio con Pavese, pari di Miotto, ritorno domenica).