Ternana in piena emergenza con la Torres. La carica di Abate: "Vogliamo vincerle tutte"

Tanti aspetti positivi e novità obbligate in vista della sfida con la Torres. Ad Ascoli, contro un’avversaria di qualità e in crescita, le Fere hanno conquistato l’unico risultato utile con una prova eccellente e grande concretezza di manovra, tornando a segnare su azione fuori casa, mostrando quella rabbia positiva e quella lucidità che a Campobasso erano rimaste nell’ombra. Il gol-vittoria della Virtus Entella in pieno recupero conferma che per vincere il campionato, o almeno per presentarsi con chance intatte alla sfida in programma all’ultima giornata a Chiavari, la Ternana dovrà mantenere una media-punti di rilievo assoluto.

Nello scontro diretto con la Torres (domenica ore 15 al "Liberati") Abate sarà obbligato a schierare una mediana inedita, vedi contemporanea indisponibilità di Corradini e de Boer che in seguito alle ammonizioni rimediate al "Del Duca" saranno fermati dal Giudice Sportivo. Resta ovviamente out Romeo e dunque si deduce che ancora una volta sarà necessario far leva sulla fondamentale coesione del gruppo, sulla duttilità delle pedine e del modulo. I calciatori arrivati nel mercato di gennaio consentono di avere ulteriori importanti opzioni in tal senso.

Emmanuele Cicerelli ad Ascoli non è andato a segno, ma è stato comunque tra i migliori: "Siamo una grande squadra – ha detto l’attaccante a "Picenotime" – e la parola squadra è qualcosa che mi piace particolarmente, per il gruppo che siamo e per l’unità di intenti che abbiamo. Ci tenevamo a reagire dopo il passo falso di Campobasso e lo abbiamo fatto con una gran bella prova. Adesso il primo posto lo occupa l’Entella e il nostro obiettivo è la gara con la Torres. Possiamo solo pensare partita dopo partita e provare a vincerle tutte per vedere alla fine dove saremo".

I rossoverdi riprenderanno ad allenarsi domani al "Taddei" dopo due giorni di riposo, con una doppia seduta (ore 11 e 14.30).

Settore giovanile. Nella doppia sfida disputata al "Mario Cicioni" contro il Benevento l’Under 17 capolista del proprio girone ha pareggiato 1-1 (Dezio su rigore ha risposto al gol di Battista per gli ospiti), l’Under 15 ha perso 3-1 (Pigato, tripletta di Sorbo per i giallorossi). L’Under 16 vince 1-0 a Pineto (rete di Morosi) e balza in testa al proprio girone. L’Under 14 perde 1-3 al "Sabotino" con il Frosinone (Gambino, per gli ospiti Ioli, Pianigiani e Cretara). Sabato c’era stato l’1-1 della Primavera, terza in classifica, al "Gubbiotti" di Narni contro la vicecapolista Napoli (vantaggio dei partenopei con Di Martino nel 1° tempo, pareggio di Fulga nel recupero finale).