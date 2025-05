Ternana in ritiro a Roma per preparare i playoff con Fabio Liverani

di Augusto AusteriTERNITutti insieme, per un patto d’acciaio. Da martedì mattina (ritrovo domani sera) le Fere inizieranno ad allenarsi a Roma, presso il Mancini Park Hotel, dove resteranno fino a sabato prossimo. Sarà una fase fondamentale della preparazione in ottica playoff, non solo per attuare nei dettagli il credo di Fabio Liverani, ma anche per ritrovare la migliore forma collettiva, convinzione e compattezza, apparse in progressivo calo con l’allontanarsi del primo posto e poi ricomparse in modo sufficiente nelle ultime due partite. E’ indicativo che per il ritiro il tecnico abbia convocato ben 32 calciatori, ovvero tutti gli effettivi inclusi gli infortunati Donnarumma, Loiacono e Romeo, i fuori lista Mattheus e Viviani, i giovani "primavera" Novelli, Valenti, Bellavigna, Bonugli e Montenegro. Sono da verificare in particolare le condizioni di Damiani che ha saltato la sfida di Chiavari e quelle di Ciammaglichella che accusa un problema muscolare.

Settore giovanile. I destini di Ternana e Virtus Entella potrebbero incrociarsi per il salto di categoria anche nel campionato Primavera 2. Dopo lo 0-0 di ieri al "Gubbiotti" di Narni contro la capolista Frosinone (che ha festeggiato la promozione diretta), i rossoverdi di Stefano Morrone, con i playoff già in cassaforte, a un turno dalla fine della stagione regolare mantengono la quarta posizione nel girone B a -3 dall’Ascoli e a -2 dal Napoli. Nel girone A i liguri hanno raggiunto il terzo posto. Se le posizioni delle due squadre non dovessero mutare, ai quarti di finale degli spareggi vedremo Virtus Entella-Ternana (sabato 17 maggio, gara unica). Oggi l’Under 15 e l’Under 17 giocano in trasferta contro i pari età del Foggia, rispettivamente alle 11 e alle 13. Gara interna allo "Strinati" (ore 15) per l’Under 16 contro il Pescara. Turno di riposo per l’Under 14.