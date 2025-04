Ternana in ritiro al Mancini Park Hotel per preparare i playoff con Liverani

Ci sarà anche un ritiro nel mezzo del percorso che conduce ai playoff. La sede fa tornare in mente l’indimenticabile e per molti aspetti incredibile pagina scritta da Fabio Liverani nella sua prima esperienza in rossoverde. "Di comune accordo con staff tecnico e squadra – riporta il comunicato ufficiale della Società – comunichiamo che da lunedì 5 a sabato 10 maggio la squadra sarà in ritiro presso il Mancini Park Hotel di Roma, struttura di primo piano per l’organizzazione di ritiri sportivi. La scelta è stata dettata dalla voglia di tutte le componenti di preparare i play-off nel migliore dei modi. Non lasciamo nulla al caso". Le Fere, dunque, lavoreranno per sei giorni della prossima settimana nel sito dove nella stagione 2016/2017 si allenò anche la precedente Ternana del tecnico romano che riuscì a compiere il miracolo-salvezza dopo una grande rimonta culminata con la vittoria ad Ascoli all’ultima giornata. A Roma la parte tattica avrà senza dubbio un ruolo fondamentale, fermo restando il contemporaneo obbligo di ricondurre il gruppo sui migliori livelli di condizione. Soprattutto contro Pianese e Virtus Entella (nonostante le molte assenze) si sono viste le prime mosse relative al credo di Liverani, che del resto, già al momento del suo arrivo, aveva lasciato intendere che per quanto riguarda il modulo, avrebbe adottato la difesa a quattro e privilegiato una mediana a tre. Dal punto di vista degli interpreti, ferma restando la condivisibile intenzione di non stravolgere, potrebbe esserci maggiore spazio per pedine che nella gestione di Ignazio Abate non avevano avuto molto spazio.

Per la cabina di regia, ad esempio, il tecnico sembra puntare molto sul recuperato Damiani, ipotizzando per de Boer un ruolo da mezzala. Anche Ciammaglichella, giovane e duttile talento di proprietà del Torino, avrà le proprie chance da giocare. Liverani sembra vederlo maggiormente a supporto di una o due punte. Ieri pomeriggio la squadra ha ripreso la preparazione al "Liberati". E’ stata una seduta a carattere misto, anche con esercitazioni e partitelle su metà campo. Non c’era Liverani di cui tra l’altro era il compleanno. La seduta è stata diretta dal suo vice Claudio Bellucci. Si regolarmente allenato Cianci che aveva saltato la sfida di Chiavari a causa dell’influenza. Hanno lavorato in modo ridotto de Boer, Capuano e Damiani. Ancora ai box Donnarumma, come ovviamente Loiacono e Romeo. Non c’era Ciammaglichella.