Ternana inizia i playoff contro Giana Erminio: 600 tifosi al seguito

Fere all’esordio nei playoff, con 600 tifosi al seguito, sul campo della Giana Erminio. E’ l’andata del 2° turno fase nazionale e la Ternana vi arriva dopo tre settimane di lavoro, incluso il breve ritiro nella Capitale. Fabio Liverani spiega: "Se dopo un campionato testa a testa per quasi tutta la stagione non si centra l’obiettivo, è normale che ci sia una fase di scoramento. I ragazzi hanno ritrovato morale quando hanno blindato il secondo posto. Il ritiro a Roma è stato fatto per lavorare senza pensieri e rimettere a posto qualche acciacco. Il campo dirà se è stato fatto bene oppure no. L’eliminazione delle terze nel primo turno nazionale conferma che i playoff sono un’altra storia. L’ipotetico vantaggio che ti dà la migliore posizione è annullato dal non aver giocato. Dobbiamo pensare che siamo tutti sullo stesso livello. I primi venti minuti saranno importanti". La Giana Erminio: "E’ stata l’unica a vincere sia andata che ritorno (contro il Monopoli, n.d.r.) e ha fatto sei gol. E’ organizzata, ha qualità e gli attaccanti non danno punti di riferimento. Anche noi abbiamo qualità e giocatori importanti che in questo periodo non hanno avuto problemi". L’ottica della doppia sfida: "Giocheremo sapendo che c’è un ritorno. Proveremo a vincere avendo rispetto dell’avversario, non come se non ci fosse un domani. Dovremo concedere il meno possibile a una squadra che è molto forte sulle transizioni. Il lavoro è stato fatto per arrivare al 7 giugno. Non voglio avere rimpianti. Abbiamo un piano A e un piano B. Le partite non hanno un solo spartito e un allenatore che subentra deve capire la rosa che ha disposizione. Ho un gruppo forte – conclude Liverani – e devo mettere i calciatori nelle migliori condizioni di esprimersi". Nei 23 convocati non ci sono gli indisponibili Loiacono, Krastev, Ciammaglichella, Romeo e Donnarumma. Ballottaggio nel modulo (3-5-2 o 4-3-2-1) e di conseguenza per varie pedine in ogni reparto.

Settore giovanile. La Primavera si arrende ai rigori in casa della Virtus Entella nella gara unica dei quarti di finale. I tempi regolamentari si chiudono 1-1. Liguri in vantaggio al 42’ con Carbone. Supplementari senza gol. Si decide tutto al quinto tiro dal dischetto. Oggi ad Arrone (ore 11) l’Under 17 sfida il Sorrento.

Stadio "Città di Gorgonzola", ore 18.15.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco, Alborghetti, Ferri, Previtali, Caferri, Lamesta, Nichetti, Marotta, De Maria, Tirelli, Stuckler. All.: Chiappella.

TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; Casasola, de Boer, Damiani, Corradini, Tito; Cicerelli, Cianci. All.: Liverani.

Arbitro: Di Francesco di Ostia.