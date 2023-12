Ternana, la carica di Guida: "La strada è quella giusta"

"La strada sembra giusta, ma non abbiamo ancora fatto nulla e il primo vero bilancio ci sarà alla fine del girone d’andata". Lo afferma Nicola Guida, sottolineando l’importanza di mantenere il trend positivo ed esprimendo rammarico per una classifica che avrebbe potuto essere migliore. "Siamo sempre stati convinti che la squadra avesse delle buone potenzialità – spiega il Presidente rossoverde – e a inizio stagione anche molti addetti ai lavori hanno sottolineato che i nostri giovani sono tra i migliori del panorama italiano. Ci mancano diversi punti che avremmo meritato nella prima parte del campionato, soprattutto in quattro-cinque partite. Con Breda è cambiato qualcosa nell’impostazione della squadra e stanno arrivando anche i risultati. Ma la classifica ci obbliga a restare al massimo della concentrazione, fin dalla delicata sfida di Lecco. Il calciomercato e le richieste che ci sarebbero per alcuni calciatori di spicco: "Abbiamo tre partite di assoluta importanza prima della sosta e non dobbiamo pensare ad altro. Ci forniranno ulteriori indicazioni – conclude Guida – e in merito a eventuali richieste dovremo valutare bene".

Convenzione-stadio. Riccardo Corridore, vice sindaco di Terni con delega alla comunicazione, esprime soddisfazione per l’incontro avuto a Palazzo Spada con la Ternana Calcio rappresentata dal presidente Nicola Guida e dal direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello (assistiti dai propri consulenti) e con l’assessore allo sport Marco Schenardi. "In un clima di cordialità – riporta la nota ufficiale del Comune – si è raggiunta una intesa di massima per il rinnovo della convenzione del 2018 con aggiornamento nelle prossime settimane". Capuano, Travaglini e Favilli continuano a lavorare a parte. Viviani resta ai box. Si è fermato il portiere Vitali a causa di una "lesione al muscolo otturatore esterno destro". Oggi alle 14.30 è in programma un allenamento congiunto a porte chiuse con la formazione primavera. Per Lecco-Ternana è stato designato Daniele Minelli di Varese (10° anno nella Can A-B). Ha incrociato le Fere 15 volte (5 vittorie, un pareggio, 9 sconfitte). Assistenti: Filippo Valeriani di Ravenna e Antonio Severino di Campobasso (IV ufficiale Silvia Gasperotti di Rovereto). Var: Eugenio Abbattista di Molfetta e Luigi Nasca di Bari.