Ternana, la classifica brucia. Salito il distacco-salvezza

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Con l’allenamento a porte chiuse di ieri, al "Taddei", è entrata nel vivo la preparazione alla trasferta di sabato a Cosenza (Arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto). In casa rossoverde permane l’incognita sull’utilizzo di Andrea Favilli, ancora alle prese con il percorso riabilitativo per l’affaticamento al retto femorale sinistro che non gli ha consentito di giocare contro il Palermo. Nel frattempo, il difensore Marco Capuano ha svolto lavoro personalizzato per un affaticamento al polpaccio destro. Se Favilli non dovesse recuperare, in attacco Roberto Breda potrebbe riproporre la coppia "green" formata da Antonio Raimondo e Filippo Distefano, autori finora di due reti a testa, oppure cambiare con l’inserimento dell’esperto Federico Dionisi (nella foto) che, ad oggi, ha segnato soltanto un gol. Al momento, dunque, ci sono diversi problemi per il tecnico che a Cosenza dovrà fare a meno pure dello squalificato Niccolò Corrado.

Contro i calabresi, alla ricerca del riscatto immediato dopo la sconfitta nel derby col Catanzaro, le fere dovranno però in tutti i modi portare a casa più punti possibili, per cominciare a dare una spinta decisiva alla loro marcia verso la salvezza. Tra l’altro, all’esito delle gare di recupero della terza giornata di campionato giocate martedì scorso, la Ternana ha perso ulteriore terreno rispetto al Brescia e al Lecco. Il distacco in classifica con le rondinelle che occupano la prima posizione utile per la salvezza è infatti salito a 7 punti, pertanto urge un recupero immediato per non compromettere ulteriormente la situazione. Il Cosenza è nel mirino ma in prospettiva assumono grande rilevanza per i rossoverdi anche i due successivi impegni a quello coi silani, cioè gli scontri diretti con la Feralpisalò, a Terni, e la trasferta a Lecco. Due appuntamenti da non fallire per cercare di cominciare sul serio la rincorsa alla salvezza. Le fere torneranno ad allenarsi questa mattina (ore 10.30) al "Liberati", sempre a porte chiuse.