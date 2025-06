Ternana, Liverani chiama de Boer. L’olandese può rientrare nella finale

di Augusto Austeri

TERNI

La seduta di rifinitura sarà di grande importanza. Si svolgerà questa mattina al "Liberati", poi i rossoverdi partiranno per l’Abruzzo. È probabile che Fabio Liverani definirà in extremis l’undici da schierare domani sera all’"Adriatico" nella sfida che vale tutta una stagione. Il fatto che questa settimana de Boer abbia aumentato i carichi di lavoro, disputando anche la partitella a ranghi contrapposti, rende praticamente certo il suo ritorno nei convocati (dopo quattro gare di assenza a causa di un fastidio all’adduttore), con buone chance di impiego dall’inizio.

Questo anche tenuto conto dei dubbi relativi al potenziale minutaggio di Damiani, Ciammaglichella e Romeo. Il pieno recupero dell’olandese risolverebbe buona parte dei problemi relativi alla linea mediana dove non vedremo lo squalificato Vallocchia e in cui, quasi certamente, darà ancora forfait Corradini a causa della distorsione alla caviglia. L’alternativa a de Boer resta l’avanzamento di Donati, con l’impiego di Fazzi in difesa. Sul fronte offensivo persiste l’indisponibilità di Brignola che ha saltato la sfida di lunedì scorso in seguito all’infortunio al polpaccio. E’ ovviamente out il difensore Loiacono, lungodegente. La questione-centrocampo potrebbe al limite incidere sulla scelta del modulo. Il 3-4-2-1 adottato nei playoff da Liverani sta funzionando, ma visto il quadro relativo alle pedine di cui sopra, va anche considerata l’ipotesi, seppure tenue, di un ritorno alla difesa a quattro. In attacco c’è il consueto ballottaggio Cianci-Ferrante. Questa mattina Liverani sarà in conferenza alle 9.15. Nel Pescara (assenti gli squalificati Squizzato e Merola) Meazzi potrebbe agire nel tridente offensivo e in mediana ci sarebbe Valzania. Il tecnico Baldini spera nel pieno recupero dei difensori Brosco e Pellacani. La prevendita per la curva ospiti dell’"Adriatico" si concluderà alle 19.00 odierne.

Playoff Under 17. Prosegue la grande marcia dei rossoverdi nella fase-scudetto Serie C. La squadra allenata da Marco Di Loreto, dopo aver eliminato agli ottavi il Sorrento e ai quarti il Latina, è attesa dalla gara unica di semifinale contro la Spal che ha superato l’Albinoleffe. La partita è in programma venerdì 13 giugno alle 20.30 al "Manlio Scopigno" di Rieti. Lo stesso giorno andrà in scena anche l’altra semifinale, Pro Vercelli-Benevento, all’"Enrico Rocchi" di Viterbo (ore 17.30). La finale sarà disputata domenica 15 giugno nello stadio di Rieti (ore 20, diretta streaming su Vivo Azzurro Tv).