Ternana Liverani: "Crocevia importante"

Serve un bel segnale e soprattutto servono punti. Le Fere devono iniziare a muovere la classifica, per ammortizzare al più presto la penalizzazione che arriverà e provare a lasciare le sabbie mobili in attesa di sviluppi positivi sul fronte societario. "Dobbiamo concentrarci su questa partita che è un crocevia importante – spiega Fabio Liverani – avendo l’umiltà di capire che l’Ascoli è più avanti di noi che non abbiamo ancora iniziato a lavorare con un gruppo definitivo. Si può fare una prestazione da Ternana, di livello e di cuore, anche disordinata, ma con la fame di risultato. Non ho dubbi su chi sarà chiamato in causa. Martedì, a mercato chiuso, sapremo chi ci sarà almeno fino al 2 gennaio. Allora potremo parlare con i ragazzi e costruire. La stagione è lunga e il lavoro non mi ha mai preoccupato. Per ora, numericamente siamo questi. Si può essere offensivi anche con più centrocampisti, senza però perdere la nostra identità difensiva. Mi è dispiaciuto a Livorno aver preso quel tipo di gol. Non mi piace mai perdere. Devo essere equilibrato, realista e coerente con la gente. Dobbiamo diventare squadra e pensare al nostro tipo di crescita, in modo veloce. Rispetto al gruppo iniziale siamo quasi tutti cambiati. Finora abbiamo lavorato molto bene sul piano fisico. Dobbiamo fare un campionato di transizione e vedere dove saremo a febbraio-marzo". Nell’undici iniziale ci saranno due-tre novità rispetto a Livorno. Al posto di Capuano (due-tre settimane di stop) giocherà Loiacono. In mediana, esordio di Ndrecka sulla sinistra e possibile ballottaggio McJannet-Proietti. Problema muscolare per Kerrigan, si attende la diagnosi. Nell’Ascoli vedremo Damiani dal primo minuto e l’altro ex rossoverde Corradini potrebbe iniziare dalla panchina. Carlo Mammarella, dopo aver prelevato in prestito dal Catania l’attaccante Simone Leonardi (05), ha chiuso con la stessa formula anche per l’arrivo del difensore Côme Bianchi Balcot (05) del Torino e la cessione in prestito al Siena del pari ruolo Marco Bellavigna (06). Il diesse ha altre due trattative in dirittura d’arrivo, entrambe con il Pisa, per la punta Edgaras Dubickas (98) e il duttile trequartista Met Durmush (05). Il portiere Francesco D’Alterio (03) del Crotone arriverebbe qualora il pari ruolo Denis Franchi (02) dovesse passare alla Pro Vercelli.

COSI’ IN CAMPO.Stadio "Libero Liberati" ore 21.00.TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli, Loiacono, Martella; Donati, Vallocchia, McJannet, Ndrecka; Romeo, Orellana; Ferrante. All.: Liverani.ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Del Sole, D’Uffizi; Corazza. All.: Tomei.Arbitro: Frasynyak di Gallarate.