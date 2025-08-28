Ternana, Liverani: "Lascio? È tutto falso". Donnarumma passa al Lumezzane

L’ambiente rossoverde ieri è stato scosso da rumors riguardo presunte riflessioni che Fabio Liverani avrebbe fatto sulla possibilità di lasciare la Ternana. "Faccio obiettivamente fatica a capire i motivi per i quali è uscita questa cosa, non vera – ha chiarito il tecnico – e da dove sia partita. Quando ci sarà realmente qualcosa da comunicare, lo sentirete dalla mia bocca. Abbiamo tanti problemi e stiamo cercando di lavorare al meglio. Destabilizzare l’ambiente non serve. Ritengo che ci sia la necessità di essere vicini alla Ternana con serietà, dicendo la verità ai tifosi, e non veicolando notizie che non hanno alcun fondamento. Non c’è un punto di rottura. Ci sono difficoltà, ostacoli, ma dobbiamo percorrere la nostra strada condivisa facendo il massimo nella speranza che questa situazione si risolva prima possibile, e costruire con Mammarella una squadra. Ad oggi siamo un pochino in ritardo ma questo lo sapevamo, ben conoscendo da dove siamo partiti. A fine mercato chiuderemo i cancelli, faremo la conta di chi siamo e plasmeremo pian piano il gruppo". Sulla reazione del sindaco Bandecchi alle dichiarazioni di Liverani nel dopogara di Livorno, il tecnico ha precisato che "il segnale che chiedevo era quello dell’attuale proprietà. Sono rimasto un po’ così del fatto che mi abbia risposto Bandecchi, che non ho mai nominato. Il segnale è stato di aver parlato direttamente col presidente Stefano D’Alessandro al quale ho chiesto determinate cose, tra cui l’attuale situazione. Mi ha detto che la Ternana è in vendita e che ci sono trattative vere. Gli ho chiesto di impegnarsi per la squadra fino alla cessione della società e mi ha detto che gli stipendi di giugno saranno saldati entro il 16 settembre. Quindi – ha concluso Liverani – c’è da aspettare venti giorni per capire se mi ha detto la verità". Intanto, si intensifica il lavoro di Mammarella al calciomercato. Il "diesse" ha definito la cessione al Lumezzane del centravanti Alfredo Donnarumma (1990) che ieri, al "Taddei", ha salutato i suoi ormai ex compagni. Quanto alle operazioni in entrata, è in dirittura di arrivo quella in prestito, dal Catania, del centravanti Simone Leonardi (2005), ex Sampdoria. Definita pure la trattativa relativa all’ingaggio del polacco Iwo Kaczmarski (2004), jolly di centrocampo proveniente dall’Empoli, e continua ad essere calda la pista per un altro attaccante, cioè Davide Castelli (1999) della Virtus Entella, sul quale c’è la concorrenza di Cittadella e Salernitana. Per la difesa la Ternana segue sempre Alessandro Tozzuolo (2002), svincolatosi dal Gubbio. Il Cosenza vuole Alessio Maestrelli (2003) ma la Ternana condiziona la cessione del difensore ad un congruo corrispettivo in denaro da parte dei calabresi.