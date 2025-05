Ternana: Liverani prepara la semifinale contro il Vicenza, attesa per la formazione

di Augusto Austeri

TERNI

Squadra che vince non si cambia. O forse sì, ma in modo limitato. C’è forte curiosità in merito alle possibili scelte di Fabio Liverani per la semifinale d’andata di Vicenza (domani ore 20, diretta tv su Rai Sport). Mercoledì scorso contro la Giana Erminio il tecnico ha avuto ragione nel proporre uno schieramento inedito, dettato non solo dalle assenze, ma anche da scelte tattiche coraggiose e rivelatesi azzeccate, come la contemporanea presenza di quattro pedine essenzialmente di fascia tra reparto arretrato e centrocampo, vedi Donati e Martella impiegati come centrali difensivi, Casasola e Tito in mediana. La Ternana ha infatti esercitato un quasi esclusivo possesso palla fin dalle prime battute, già nel primo tempo ha avuto clamorose occasioni per passare in vantaggio. Ma ha convinto anche dopo i cambi. E’ ovvio che la sfida di Vicenza si preannuncia ben diversa, per la caratura e il probabile atteggiamento dell’avversaria, senza trascurare il fattore ambientale. Dovendo ipotizzare in modo forzato qualche novità, si può pensare a un centrale di ruolo al fianco di Capuano (dunque Fazzi o Maestrelli) che potrebbe condurre a una difesa a quattro. In mediana, ancora assente de Boer, ci sarebbe spazio per Corradini ammesso che recuperi in pieno. In attacco c’è chi ipotizza il duo Cianci-Ferrante con Cicerelli a supporto e libero di svariare. Vedremo se qualcuna di tali supposizioni troverà conferma da Liverani che oggi sarà in conferenza stampa di primo mattino (ore 9.00), prima della rifinitura. Darà ancora forfait Ciammaglichella, oltre ovviamente a Loiacono. Sembra invece esserci qualche possibilità per il ritorno di Romeo nei convocati.

Prevendita. Come ampiamente ipotizzato, i tifosi rossoverdi non si fanno pregare per seguire la squadra al "Romeo Menti". Fino alla serata di ieri erano quasi 500 i biglietti acquistati per il settore ospiti sui 600 disponibili. La prevendita (circuito Ticket One) terminerà alle ore 19 odierne. Il costo del tagliando è 16 euro (11 per il ridotto, 8 per gli under 10). Per i non residenti in Umbria è obbligatoria la fidelity card Ternana Calcio. Si va verso il sold-out.l

Arbitro. A dirigere la gara sarà Andrea Ancora della sezione Roma 1. Vanta notevole esperienza (5° anno nella Can C, 63 partite) e ha un precedente con i rossoverdi: Gubbio-Ternana 0-0 nell’attuale stagione agonistica. Gli assistenti Marco Colaianni e Luca Capriuolo sono entrambi della sezione di Bari. Il IV ufficiale è Gianluca Renzi di Pesaro. Il Var è affidato a Lorenzo Maggioni di Lecco, l’Avar è Mattia Ubaldi di Roma 1.