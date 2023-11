Ternana, Lucarelli sereno: "C’è fiducia"

Conferma del modulo, squadra sul pezzo e un drastico "no" al pessimismo. Sono i concetti essenziali espressi da Cristiano Lucarelli in conferenza stampa, prima della partenza dei rossoverdi per il ritiro di Modena (dove stamattina si svolgerà la rifinitura). Si gioca domani al "Braglia" (ore 16.15, ci saranno alcune centinaia di tifosi rossoverdi, chiusura prevendita alle 19 odierne). "I ragazzi sono sereni – spiega Lucarelli – perchè hanno fatto tutte prestazioni ad alto livello tranne una. Dunque, dobbiamo lavorare sulle tante partite ben giocate. Anche io sono sereno. Sapevamo dall’inizio quale sarebbe dovuto essere il nostro percorso. Qualcuno lo ha scoperto dopo la sconfitta con il Brescia". Capuano e Labojko sono assenti per squalifica, in rampa di lancio Sorensen e Pyyhtia (Viviani, al rientro, ha un minutaggio da valutare). Non sono escluse altre novità: "Il modulo è una delle nostre poche certezze – spiega il Mister – e magari cambieranno gli interpreti. Finora la squadra ha sempre avuto una sua identità. Cambiare dopo due partite giocate sotto tono può starci. Ma ci sono squadre che vincono anche con prestazioni come quella che abbiamo fatto con il Brescia. Lo scorso anno avevo una rosa tecnicamente più valida, ma non l’ho mai vista giocare come questa attuale. Ho fiducia, ma la squadra deve essere più cattiva". Su Palumbo, grande ex di turno: "E’ un fuori categoria e ha margini di miglioramento notevoli. Lo abbiamo ceduto per 300 mila euro, ma per me ha un valore più alto, essendo da fascia medio-alta di Serie A. Può arrivarci con la continuità di rendimento". Le dirette avversarie rialzano la testa: "Bisogna stare calmi. Anche noi l’avevamo rialzata con quattro punti in due gare. Spezia e Sampdoria vengono dalla Serie A e sono lì con noi a lottare. Mancano 28 partite – conclude Lucarelli – e la strada per il de profundis è ancora lunga".

Multe. Duemila euro per Cristiano Lucarelli e altrettanti per la Ternana Calcio (responsabilità oggettiva). Il provvedimento, in seguito a comunicazione della Procura Federale, è scattato per i "giudizi lesivi" nei confronti dell’arbitro "e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa", espressi dal tecnico rossoverde nelle interviste del postpartita di Como-Ternana.