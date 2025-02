Ternana, massima attenzione alla Torres. Nel ritorno ha fatto più punti delle Fere

di Augusto AusteriTERNISarà un weekend di notevole peso specifico. Domenica i rossoverdi sfideranno la Torres al "Liberati" (ore 15), conoscendo il risultato di Vis Pesaro-Virtus Entella che è in programma sabato. Il grado di difficoltà della partita che attende la squadra di Ignazio Abate si deduce anche dal fatto che nel girone di ritorno il team sardo ha conquistato 23 punti sui 27 disponibili, come la capolista, contro i 17 della Ternana. Va comunque sottolineato che nelle ultime 5 giornate le Fere hanno incamerato un punto in più delle due dirette avversarie, nonostante il kappaò di Campobasso, con una differenza reti di +7 rispetto al +4 della Virtus Entella e al +3 della Torres.

Poco conta, purtroppo, che la prima sarebbe a +2 e l’altra a -3 se la società rossoverde non avesse rimediato la penalizzazione. Oggi la squadra di Abate riprende ad allenarsi dopo due giorni di riposo, con un "doppio" al Taddei (ore 11 e 14.30). Il lavoro tattico dominerà la scena, considerando che il tecnico dovrà varare un centrocampo ex novo per la contemporanea assenza di Corradini e de Boer che sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo (Cicerelli è entrato in diffida). Va ricordato che nel medesimo reparto sono out per infortunio il lungodegente Damiani e Romeo.

Anche la squadra sarda, pur non avendo squalificati, potrebbe presentare al "Liberati" alcune importanti novità nell’undici rispetto a domenica scorsa. Contro il Pontedera, infatti, il tecnico Alfonso Greco ha lasciato in panchina il difensore Mercadante e l’esterno d’attacco Guiebre, entrambi diffidati, si presume anche per preservarli in vista dello scontro diretto con le Fere. Torna inoltre a disposizione l’attaccante Varela che domenica scorsa era in permesso per la nascita del figlio. A dirigere la partita del Liberati sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino. E’ al 5° anno nella Can C. Il suo unico precedente con i rossoverdi è Ternana-Pontedera 0-0 nell’attuale stagione. Sarà assistito da Mario Chichi di Palermo e Pierpaolo Carella de l’Aquila, dal IV ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

Prevendita. I biglietti per Ternana-Torres sono disponibili online su Vivaticket e nelle rivendite del circuito. I residenti in provincia di Sassari possono acquistare soltanto quelli per il settore ospiti. I botteghini dello stadio saranno aperti domenica dalle ore 10.