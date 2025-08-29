Ternana, Meccariello e Leonardi a un passo. Caccia a un centrocampista e un portiere

Parte Donnarumma. Stanno per arrivare Meccariello e Leonardi (si parla anche un’altra punta centrale). Ma si cercano anche un centrocampista e forse un portiere. Intanto, giungono ulteriori conferme su trattative in atto per la cessione societaria, percorso che comunque potrebbe non essere brevissimo. Il mercato entra nel rettilineo finale (chiusura lunedì prossimo ore 20) e da oggi Carlo Mammarella sarà a Milano. Il diesse vuole portare alla corte di Fabio Liverani alcune pedine concordate con il tecnico, anche considerando le partenze. Alfredo Donnarumma, dopo aver prolungato il contratto di un anno e aver rimodula l’ingaggio su due annualità (indubbio beneficio per le casse rossoverdi), è passato in prestito al Lumezzane.

Il Catania ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del pari ruolo Simone Leonardi (05) e starebbe per girarlo in prestito alla Ternana. La società rossoverde vuole farsi trovare preparata anche nel caso di un’ulteriore partenza di spicco nel reparto, ovvero quella di Alexis Ferrante. Ecco allora che Mammarella continua a seguire Davide Castelli, classe 99 della Virtus Entella (in lizza ci sono anche Avellino e Salernitana) e Edgaras Dubickas (98) del Pisa. Sempre in tema-attaccanti, si attende l‘ufficialità per il passaggio di Ottavio Garau alla Recanatese e anche Pietro Rovaglia potrebbe lasciare Terni. Continua la trattativa con il Benevento per il ritorno in rossoverde del difensore Biagio Meccariello, mentre il pari ruolo Alessio Maestrelli è sempre seguito dal Cosenza. Per il centrocampo spunta il nome di Cristobal Munoz (05) della Lazio, reduce da un ottimo campionato nella formazione primavera. E’ entrata in fase di stallo la trattativa per il pari ruolo Iwo Kaczmarski (04) dell’Empoli. Si fa anche il nome (fonte calcioternano.it) dell’esperto Leo Stulac (94) del Palermo. Qualora il portiere Denis Franchi dovesse approdare di nuovo alla Pro Vercelli, sarebbe rimpiazzato da Francesco D’Alterio (2003) del Crotone. Per quanto riguarda il settore giovanile, si segnala l’arrivo di Nouraddine Fahmi, classe 2009 (fonte M5S di Assisi, città dove il giovane è nato).

Intanto, Sergio Anibaldi, project manager della società rossoverde, spiegando al sito Tag24 Umbria che il progetto stadio clinica "è il principale asset che rende la Ternana appetibile per potenziali investitori", conferma che sono in corso "interlocuzioni vive con un gruppo operante nel settore sanitario, quello di un’azienda attiva nelle costruzioni e contractor di rilevanti commesse pubbliche e quella di un fondo di investimento straniero".