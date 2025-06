Ternana-Pescara 0-1: Letizia decide il match, espulso Vallocchia

TERNANA

0

PESCARA

1

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio (19’ st Fazzi), Cicerelli (36’ st Millico); Ferrante (1’ st Cianci). A disp.: Vitali, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Damiani, Bellavigna, Romeo, Ciammaglichella, Donnarumma. All. Liverani.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi; Meazzi (25’ st Valzania), Squizzato (19’ st Kraja), Dagasso (36’ st De Marco); Merola, Ferraris (25 st Tonin), Bentivegna (1’ st Cangiano). A disp.: Saio, Profeta, Alberti, Brosco, Crialese, Pellacani, Staver, Lonardi, Saccomanni, Arena. All. Baldini.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

Marcatori: 12’ st Letizia.

Espulso Vallocchia al 12’ pt. Ammoniti: Squizzato, Merola, Cianci, Valzania Recupero: 2 - 3 Angoli: Spettatori: 10.703 (di cui 750 ospiti), incasso 113.387,00.

TERNI – Per le Fere c’è l’obbligo di compiere l’impresa, sabato prossimo. Il Pescara vince di misura al "Liberati", giocando in superiorità numerica per oltre 80 minuti. Liverani conferma in blocco la squadra di mercoledì scorso. Per Capuano è la partita numero 100 in maglia rossoverde. Restano indisponibili Loiacono e de Boer, a cui si aggiungono Brignola e Corradini. Il Pescara non ha assenti, ma il difensore Brosco, pur essendo in panchina come il pari ruolo Pellacani (recuperato), risente di un infortunio.

Nessuna sorpresa nell’undici di Baldini, in cui tornano Squizzato, Meazzi e Ferraris. Grande atmosfera sugli spalti e in campo all’ingresso delle squadre. E’ presente anche Matteo Marani, presidente Lega Pro.

L’inno nazionale è cantato dal giovane basso-baritono ternano Nicolò Lauteri. La gara è subito caldissima. Al 5’ Ferrante brucia il gol del vantaggio calciando addosso a Plizzari su grande lancio di Vannucchi ed errore di Letizia. Al 12’ Vallocchia commette fallo in scivolata su Squizzato e l’arbitro opta per il cartellino rosso. L’inferiorità numerica stravolge i piani di Liverani che cambia Curcio con Fazzi. Baldini inserisce Kraja per Squizzato (ammonito e diffidato come Merola, salteranno la sfida di ritorno).

Il Pescara inizia ovviamente a spingere. Al 24’ Vannucchi è decisivo su una conclusione a giro di Bentivegna, sulla respinta Merola spedisce alto. Al 42’ c’è un sinistro rasoterra di Dagasso da venti metri che dopo una deviazione termina di poco a lato. A fine frazione Vannucchi risolve su un pericoloso pallone in area, anticipando in tuffo Ferraris. La fase iniziale della ripresa vede gli ospiti in avanti. Al 6’ Vannucchi para un insidioso destro di Letizia da 25 metri e si ripete su una conclusione di Dagasso in contropiede.

Il Pescara passa al 12’ con un altro destro dalla distanza di Letizia su cui la deviazione di Aloi spiazza Vannucchi. La gara continua a essere nervosa e frammentata. A metà frazione, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Cianci spedisce a lato un buon pallone. La Ternana tutto cuore non molla. Al 34’ Aloi ci prova dal limite, la conclusione è forte, ma centrale e Plizzari respinge.

Augusto Austeri